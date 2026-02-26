Time Out 說

今個藝術三月，「Central Yards 中環藝嚐展」（Central Yards Edible Art Fair）首次亮相，結合藝術與美食，帶大家以獨特的方式投入一場視覺與味覺的饗宴。

由3月26日至4月5日，Central Yards 中環藝嚐展在中環海濱活動空間搭建巨型帳幕，設有10大主題展廳，透過多感官體驗演繹不同藝術流派的經典風格，邀請不同年齡的參觀者探索藝術。每個展廳將會呈獻精緻的可食用藝術品，包括以 Neo-Pop 新普普藝術為靈感的 「Jelly Dog」氣球狗造型啫喱、「Choc Duck」朱古力小鴨、「Fruit Ribbons」七彩風味絲帶、「Liquid Palette」流彩、令人聯想起拍賣會天價香蕉的一口脆皮香蕉及「蛙餅」鹹香巴馬臣芝士餅乾等等。當中以錯視藝術為靈感的「藍色幻象」展廳與人氣烘焙店 Social Goods Modern Bakery 合作，呈獻「Eggie in Blue」蛋殼造型甜品，在酥脆的牛角包撻殼注入藍莓吉士醬，重新演繹港式蛋撻風味。

門票分為日間及夜間票，成人票由$320起，兒童票由$150起，優惠門票有$260起，適用於適用於學生、身心障礙人士及65歲或以上長者。所有兒童及15歲或以下之學生，須由成人陪同入場，另設家庭套票，立即購票。