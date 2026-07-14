35年本地品牌日本城改名真好城！香港逾260間 JHC 分店全面品牌升級 增設 HKTVmall 和友和 Yoho 網購取貨點

擁有35年歷史的香港品牌日本城宣布改名爲「真好城」，將標誌性的本土零售品牌全面升級，港人迎來時代變遷，向集體回憶告別。日本城母公司國際家居零售有限公司宣布日本城改名安排，由7月15日起由「JHC 日本城」升級為「JHC 真好城」，由傳統連鎖零售專門店重新定位為服務港澳不同社區的一站式生活平台。

Photograph: Courtesy JHC ｜日本城標誌（左）；真好城標誌（右）

日本城自1991年由劉栢輝及拍檔創立，在北角開設首間日本城特賣場，以$10元均一價發售日本家品，深受歡迎，擴展至今時今日的大型連鎖零售品牌。國際家居零售表示35年前透過進口優質日本貨品獲得本地顧客支持，但隨着疫情後香港經濟結構改變、網購普及及港人北上消費等挑戰，單一產地標籤不再反映當下的經營模式，因此更改日本城名稱。不過，品牌會保留 JHC 深入民心的簡稱，繼續與香港人同行。

Photograph: CH | 改名首日店內已換上全新品牌標示

日本城改名爲真好城，門市招牌和形象改頭換面，品牌以「真好品質、真好服務、真好生活、真好共融」為宣傳口號，帶來嚴格測試及認證產品質素服務；提升超過260間門市及數碼渠道的服務標準，並逐步革新門店空間，在指定門市增設產品試食及試用體驗區；此外拓展銀髮經濟，實踐 ESG（環境、社會及管治）共融。

JHC 更會與 HKTVmall 和友和 Yoho 深度合作，成為各大生活平台的網購取貨點；品牌現已獲京東及 Ochama 銷售權，大家可在 JHC 網購平台直接下單，購買京東自家品牌京造及 Ochama 的產品，涵蓋小家電、生活家品及旅遊用品，貨品直接運達香港 JHC 門店提貨。面對日本城改名及全新服務

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