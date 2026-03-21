2026香港花卉展覽懶人包：維園花展日期時間、交通、門票免費、派花、閉幕時間

春季盛事香港花展三月回歸銅鑼灣維園舉行，共有236個參展機構，來自10個國家和地區。大家可以一次過欣賞世界各地大師級花藝和大型裝置，非常適合打卡。想去香港花展2026的朋友，即看今年維園花展日期時間、門票免費安排及交通入口等詳情，春日去賞花吧。

2026香港花展開放時間是何時？幾時是維園花展閉幕時間呢？

今年香港花展日期是3月20日至29日，注意維園花展開放時間為早上9時至晚上9時。

香港花卉展覽2026主題花是什麼？

2026維園花展主題花是紫羅蘭，幽香馥郁，色彩斑斕，並以

Photograph: Courtesy LCSD

「花語尋『香』── 細味城市特色」為主題。今年的主題花立體花牆有五朵巨型紫羅蘭，由三十多朵立體小花組成，配以逾6,000株蘭花及毋忘我等花材鋪陳。立體紫羅蘭花牆與超過14,000株鬱金香形成的花海互相映襯。

今次香港花展門票免費嗎？

香港花展門票全費$14，優惠門票$7，花展門票優惠價適用於四至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及照顧者，指定日期免費入場。香港花展免費入場的適用對象只限60歲或以上長者、殘疾人士及照顧者，逢星期一至五可以免費入場維園花展。

2026香港花展交通安排

香港花展交通可以由港鐵天后站 A2 出口或銅鑼灣站 E 出口前往，另外乘搭巴士和電車都可以到達。

Photograph: Courtesy LCSD

維園花展打卡位及活動有什麼？

2026香港花展設有不少打卡位，會場中設有多個大型園林造景，注入香港特色。「港飲港食」園圃將港式地道美食如點心、蛋撻、菠蘿油和奶茶結合紫以羅蘭為主調的花海之中；「港島花徑」帶你穿梭香港摩天輪、中銀大廈和大坑舞火龍等地標；「九龍剪影匯繁花」打造九龍城寨、彩虹邨、金魚街和廟街等等九龍今昔的標誌性地點。

Photograph: Courtesy LCSD

除了城市地標外，中軸園圃展現香港的鄉郊風光、自然景致及離島文化。「城鄉風情」匯聚沙田、大埔及元朗屏山三地特色，包括許願樹、車公廟、傳統盆菜與麻將牌局等；「山水三重奏」以沙田城門河、香港濕地公園及香港地質公園三大區域串連成景；「離島文化傳承之旅」則聚焦於大澳棚屋及長洲太平清醮。

場內設置來自北京、廣州、杭州、橫琴、深圳、蘇州和澳門的大型園林造景；發展局、建築署、土木工程拓展署、懲教署、渠務署、環境保護署、路政署、房屋署及香港海洋公園同時特色裝置。為配合今年主題，花展首度與快樂微型藝術會合作，在花見廊設置微型藝術展，重現旺角花墟花店、長洲飄色巡遊、戲棚及廟街夜市等的日常風景。

現場帶來一系列的花展活動包括花卉和美食攤位、花藝示範、園藝講座、音樂及文娛表演及街頭唱歌表演。「小馬照相館」將於3月21日及28日下午1時至5時在中央草坪舉行，讓遊人與雪特蘭小馬合照留念。

適逢閉幕維園花展派花安排是？2026花展免費花盆派發時間及地點是？

往年維園花展閉幕後，主辦單位會免費派發狀態良好並可再種植的花卉給市民。2026畫展康文署會在花展完結後舉行環保回收日，屆時將安排義工在會場協助分類及回收可重用的資源，並將可重新種植的花卉和植物分派給學校、環保團體、非政府機構和市民。大家記得留意官網公佈最新消息。

香港花卉展覽2026

日期：2026年3月20日至29日（9am-9pm）

地點：銅鑼灣興發街1號香港維多利亞公園

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