率先看 ComplexCon 香港2026：潮流市集門票、限定產品攤位、Complex Live! 演唱會入場時間、地圖、亞博交通

美國流行文化音樂節 ComplexCon 2026重返香港舞台，在藝術三月以全新陣容回歸亞洲國際博覽館，在3月21至22日雲集國際藝術品牌、潮流市集、藝術裝置、音樂和美食與一身。喜歡潮流文化的各位，即看 ComplexCon 香港2026入場攻略，包括 Complex Live! 演唱會入場時間安排、潮流市集門票、限定產品、美食攤位、時間表、地圖、嘉賓名單，還有 ComplexCon 門票票價和交通詳情。

ComplexCon 香港流行文化節主題2026是什麼？ 藝術總監由誰擔任？

今次 ComplexCon 香港流行文化節由「Labubu 之父」及藝術家 Kasing Lung 龍家昇擔任藝術總監。大家可在 Complex Studio 攝影棚與藝術總監龍家昇打造的 ComplexCon 香港特別設計霓虹版 Labubu 合照，即時輸出照片之餘，可以將數碼版「獨家封面」下載到電話裏。

ComplexCon 香港演唱會入場時間是？Complex Live! 演出排隊進場安排是？

主辦單位宣布 ComplexCon 香港演唱會入場安排 QR Code 號碼入場， 大家要在指定時間內憑動態 QR Code 上的號碼，依先後次序排隊進場。憑「ComplexCon HK 2026」App 內動態 QR Code 兌換手環時間為早上8時至晚上9時30分。當等候區關閉後，所有 Complex Live! 門票序號即時作廢，如未能在等候區關閉前入場，需待等候區觀眾完成入場後方可自由入場。按此瀏覽詳情。

VIP 套票 Complex Live! 2026 ComplexCon 香港演唱會入場時間：

4.30pm - VIP 等候區（5號展館）開放

5pm - VIP 等候區（5號展館）關閉



VIP 套票（面向台左）入場順序：001-500

VIP 套票（面向台右）入場順序：501-1000



其他門票 Complex Live! 2026 ComplexCon 香港演唱會入場時間：

3pm - 前排及後排企管等候區（Arena）開放

4.30pm - 前排及後排企管等候區（Arena）關閉



前排企位（面向台左）入場順序：

0001-1000

2001-3000

4001-5000

6001-7000



前排企位（面向台右）入場順序：

1001-2000

3001-4000

5001-6000

7001-8000



後排企位入場順序：

1-4000

ComplexCon 香港表演陣容及時間表是？

新世代饒舌歌手及製作人 Yeat 將於 3月21日（星期六）獻上亞洲首次表演，Blackpink 成員 Jennie 將於3月22日（星期日）首度以個人身份登港開騷，在 Complex Live! 演唱會壓軸登場。ComplexCon 香港表演陣容星期六名單包括 Jay Park、Lngshot、攬佬；星期日表演名單包括 Crush、Allday Project、Wing x R.Tee x Hiss、Amy Lo。

Photograph: Courtesy ComplexCon

2026 ComplexCon 潮流市集攤位及產品有什麼亮點？

今年 ComplexCon 潮流市集集合多個潮牌及藝術家設計的限定服飾及獨家聯乘產品，Adidas 將於 ComplexCon 潮流市集帶來世界盃系列服飾，3月21日（下午4時15分）邀請到 Jay Park 和 Lngshot 發表產品。

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本地人氣手搖飲品店 Silk. 與韓國時尚配飾品牌 Emis 跨界合作，以「駐場策劃」（Residency）的形式首度亮相 ComplexCon 香港潮流市集，揭示一場單體幾何建築美學的宣言，發布一系列極限量藝術單品。

Club Soul Good 心靈俱樂部連續第三年回歸 ComplexCon 香港潮流市集，展示「Nostalgic 8」八款珍稀黑膠唱片，並於與環球唱片合作帶來超過400張獨家精選流行黑膠唱片。

周生生與兩家專注可持續發展的本地設計品牌 reEDIT 及 Unspun 攜手，以創意手法結合珠寶和潮流文化，展區中心打造象徵永恆的花型標誌，演繹華麗與永恆並存的獨特魅力，空間以膠樽升級再造，實踐對可持續發展的堅定承諾。現場限量推出40套周生生 x reEDIT「升級再造」聯乘禮盒，附有精緻 LED 小燈及 reEDIT 環保手機繩。

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Grams28 與意大利傳奇電單車品牌 MV Agusta 香港區展聯手推出「Space Racing」太空競速限量系列，包括「Space Racing」頭盔配飾、全球限量酒紅色騎士夾克外套及二合一184麂皮旅行袋，即日起全球發售，並在 ComplexCon Hong Kong 2026亮相。

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ComplexCon 美食市集攤位有什麼？

國際美食節「Family Style Food Festival」限定進駐 ComplexCon 香港潮流市集，由頂尖品牌和星級餐廳推出不同限量版美食和聯乘產品。今次 ComplexCon 美食市集匯聚不同餐飲品牌，發售獨家美食和商品，如大熱越南法包店 Bánh Mì Nếm、紐約風薄餅店 Sonny's Pizza、主打豬扒料理的 Pigsman 等等。

ComplexCon 香港2026時間表和地點是？（附 ComplexCon 地圖）

ComplexCon 香港2026日期為3月21至23日，一連三日在亞洲國際博覽館舉行。立即瀏覽香港 ComplexCon 場館地圖。

Photograph: Courtesy ComplexCon

今年 ComplexCon 香港門票票價多少？如何購買演唱會及潮流市集門票？（附購票連結）

ComplexCon 門票票價分為演唱會套票及潮流市集門票，2026年 ComplexCon 香港潮流市集門票票價$488，星期六潮流市集及演唱會後排企位門票票價$988、前排門票票價$1,288；星期日潮流市集及演唱會後排企位門票票價$1,488、前排門票票價$1,988，最新安排可瀏覽 ComplexCon 香港官網。

前往 ComplexCon 香港及亞博交通方法是？

ComplexCon 香港交通方面，從機場站、青衣站、九龍站、香港站乘搭機場快綫至博覽館站即可到達，其他交通工具資訊，可以瀏覽亞博官網。

ComplexCon 香港2026

ComplexLive! 演唱會地點：亞洲國際博覽館5、7、9、11號展館及一號博覽館

日期：2026年3月21日至22日

2026年3月21日（星期五）

10am 潮流市集優先入場（VIP 門票/ $1,488及$1,988 門票）

12pm 潮流市集開放

4.30pm Complex Live! 演唱會入場

6.30pm Complex Live! 演唱會開始

9pm 潮流市集關閉

2026年3月22日（星期六）



10am 潮流市集優先入場（VIP 門票/ $1,488及$1,988 門票）

12pm 潮流市集開放

7.30pm Complex Live! 演唱會開始

7pm 潮流市集關閉

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