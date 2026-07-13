2026世界盃賽程時間表 緊貼世界盃四強、季軍、冠軍戰直播免費頻道及地點、世界盃閉幕禮表演

世界盃2026踏入四強，香港球迷想為支持的隊伍打氣，除了到多個商場及酒吧食肆看世界盃免費直播之外，電視台 ViuTV 同樣提供免費直播幾場賽事。大家記得留意世界盃賽程時間表，由四強、季軍到激烈冠軍戰和閉幕禮，緊貼2026世界盃直播，齊齊見證世界盃冠軍誕生和回顧難忘時刻！

2026世界盃賽程：四強賽程時間表及賽果（附直播連結）

世界盃四強賽程出爐，法國對西班牙四強賽由香港時間7月15日凌晨3時開始，而英格蘭對阿根廷四強賽由香港時間7月16日凌晨3時開始，屆時可以在 ViuTV 99台及網上平台免費收看直播，屆時按此瀏覽即時賽果。

2026世界盃賽程：季軍賽程時間表（附直播連結）

世界盃季軍賽時間為香港時間7月19日凌晨5時，大家可以在 ViuTV 99台及網上平台免費收看直播，屆時按此瀏覽即時賽果。

2026世界盃賽程：冠軍賽程時間表（附直播連結）

世界盃冠軍賽時間為香港時間7月20日凌晨3時，想觀看這一場萬眾矚目的終極之戰，可以在 ViuTV 99台及網上平台免費看直播，屆時按此瀏覽即時賽果。

2026世界盃直播電視頻道：ViuTV 世界盃免費直播

如果想安坐家中看世界盃2026免費直播，可以透過 ViuTV 觀看部分賽事。ViuTV 世界盃免費直播25場賽事，你可以在 ViuTV 99台及網上平台與大家看揭幕戰小組賽到決賽，一起見證世界盃2026冠軍誕生。立即瀏覽 ViuTV 世界盃直播時間表。

商場世界盃免費直播好去處

香港多個商場提供世界盃免費直播，由即日至7月20日，將軍澳 MCP 新都城中心聯同 Now TV 及 ViuTV，在商場二期1樓天幕廣場巨型主題觀戰區特別增設280吋巨型 4K 電視屏幕，全程直播104場賽事，大家可以24小時全日觀看世界盃直播。

世界盃期間，奧海城430吋大電視將會足本直播世界盃2026全部104場賽事，並破天荒在全部44場早場賽事均設立「親子專區」，設有家庭座位及打氣物品。荃新天地二期1樓亦會同步高清轉播，並舉行多項合家歡足球活動。屯門市廣場540吋大電視將會直播104場賽事，商場更帶來 PS5足球對戰體驗區及其他活動。

啟德體育園獲得 Now TV 支持，在啟德零售館2的中庭大電視免費直播超過30場世界盃賽事，按此瀏覽啟德世界盃直播時間表。

2026世界盃直播 Now TV 收費頻道

忠實球迷想收看全部 FIFA 世界盃2026直播賽事，可以訂購 Now TV 世界盃賽事通行證（$580至$980）。FIFA 世界盃2026直播賽事將於 Now TV 頻道616、頻道617、頻道618及/或頻道619播放，在 Now TV 服務上提供點播重溫計劃將於相關賽事直播後24小時內上架。

Photograph: Courtesy FIFA/Global Citizen FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show

今屆世界盃閉幕禮時間是何時？

世界盃閉幕禮將於香港時間7月20日在新澤西大都會人壽體育場舉行，盛大閉幕禮表演陣容強勁，由南美天后 Shakira、樂壇女王麥當娜、人氣歌手 Justin Bieber 和韓團防彈少年團 BTS 隆重登場，屆時還有多位歌手和團隊 Gustavo Dudamel、PS 22 Chorus 與 Coldplay 現場獻唱。

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