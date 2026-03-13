香港街道出現神秘塗鴉？紐約藝術家 7SoulsDeep 襲港 中上環銅鑼灣感性塗鴉吟遊香港

踏入三月適逢藝術月，香港將會陸續迎接多個大型藝術展會和活動，散發濃厚的藝術氣氛。不過，最近除了藝廊和博物館之外，街頭上也散發一股文藝氣息，城中各處有不少人發現神秘字句塗鴉，原來是出自著名藝術家 7SoulsDeep 之手，在跟你說「悄悄話」？ 究竟 7SoulsDeep 是誰？在哪裏可以找到藝術家的塗鴉字句呢？

Photograph: CH

近日有網民分享在街上看到簡短的塗鴉字句，像「I fell in Love in Hong Kong 」、「Hong Kong isn't the same without you」、「still a kid with dreams」、「Can we still fall in love this Summer?」，全都留下同一個署名「@7SoulsDeep」，足跡遍佈中環、上環、西營盤、灣仔及銅鑼灣等多區的街道和牆壁上，充滿神秘感，在社交平台上引起迴響。

Photograph: CH

其實 7SoulsDeep 是來自紐約 Brooklyn 的街頭藝術家，活躍於社交媒體，經常分享在街道和牆壁留下的感性塗鴉，透過一句簡單的字句，抒發對愛情、浪漫和心靈交流的感想。

Photograph: CH

今年春天，7SoulsDeep 首次登陸香港及亞洲，三月初在 Instagram 上分享將會開展新的旅程，探索未知的同時，與大家分享自己的所思所想。我們遊走中上環荷李活道、士丹頓街及西營盤皇后大道西，發現不少塗鴉的蹤跡，大家經過中上環或是銅鑼灣、尖沙咀的話，不妨留意一下周圍有沒有 7SoulsDeep 的感性話。