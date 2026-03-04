2026白色情人節禮物推介 白色情人節由來是什麼？

在日本情人節女生送巧克力給心儀的對象，對方在3月14日會回禮以表達心意。不過時至今日，白色情人節也變成了情侶間的慶祝活動，沒有分誰送給誰禮物。

據說日本白色情人節禮物的回禮意思大有不同，小心會送錯禮物。白色情人節回禮送棉花糖的話有婉拒的意思，因為棉花糖容易溶化，象徵感情瞬間即逝；餅乾口感香脆，代表關係簡單，就是大家做朋友的意思。白色情人節回禮想表達你的愛意，可以選擇糖果或馬卡龍，前者代表「我喜歡你」，後者比較昂貴，代表「你是特別的人」的意思。