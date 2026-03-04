2026白色情人節禮物推介 白色情人節由來是什麼？

白色情人節由來是什麼？
早在70年代，福岡石村萬勝堂的社長發現有女性不滿情人節送禮給男生沒有回禮，覺得不公平，於是推出情人節後續活動「棉花糖日」，順勢推廣自己的棉花糖，後來因為糖果的顏色是白色，改名為「白色情人節」。沒錯，白色情人節由來其實源於日本商家的推銷策略，至今已經是日韓地區盛行的情人節之一。
3月14日就是「白色情人節」（White Day），延續2月14日情人節的。究竟白色情人節是什麼節日，為什麼是女方送禮呢？以下總結白色情人節由來和情人節禮物推介，由 Paddington x Lush 到 Marc Jacobs x 村上隆，情人節禮物送禮必入手！一年365日原來不只有一個情人節，即看2026年16大情人節懶人包。
在日本情人節女生送巧克力給心儀的對象，對方在3月14日會回禮以表達心意。不過時至今日，白色情人節也變成了情侶間的慶祝活動，沒有分誰送給誰禮物。
據說日本白色情人節禮物的回禮意思大有不同，小心會送錯禮物。白色情人節回禮送棉花糖的話有婉拒的意思，因為棉花糖容易溶化，象徵感情瞬間即逝；餅乾口感香脆，代表關係簡單，就是大家做朋友的意思。白色情人節回禮想表達你的愛意，可以選擇糖果或馬卡龍，前者代表「我喜歡你」，後者比較昂貴，代表「你是特別的人」的意思。
2026白色情人節禮物，不妨選擇可愛又實用的護理產品，兩大英國經典 Lush 和 Paddington 聯乘合作推出窩心得意的限定系列。Lush x Paddington 系列以 Paddington 柏靈頓小熊充滿標誌性的形象為靈感，將小熊的藍色大褸和他最愛的橘子果醬三文治化身成為香氛沐浴汽泡彈和泡泡浴芭，另外有蜂蜜洗髮露、潤唇膏、蠟燭和香水等等。你更可以入手一個柏靈頓行李箱，包裝專屬的白色情人節禮物盒送給另一半，在官網、 Lush App 及港澳門市有售。
適逢春日，想選擇令人耳目一新的白色情人節禮物，可以看看 Marc Jacobs x 村上隆聯乘香水系列。兩大傳奇聯手打造充滿玩味的「Daisy Murakami」花花香水系列，四大款式以經典 Daisy 系列為靈感，分別為香水瓶披上黃、綠、藍和粉紅色，瓶蓋的設計換上村上隆富標誌性的小雛菊，增添俏皮活力，限量版香水系列更首次推出濃度更高的 Eau de Parfum 淡香精版，在旺角朗豪坊 Langham Beauty 全球首間 My Scent Edit 香氛專櫃有售，別錯過限定禮遇。
