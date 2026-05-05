香港行山指南：西灣亭至東壩－麥理浩徑第二段精華遊

麥理浩徑是深受歡迎的香港行山路徑之一，橫跨新界近百公里，以西貢北潭涌為起點，由東至西橫跨八個郊野公園，終點為屯門，分為十個路段，每段都可以飽覽不同的壯麗景色。初次探索麥理浩徑的話，推薦這條濃縮了第二段路徑的壯麗海岸風光路線。由西灣亭出發至萬宜水庫東壩結束，全長約十公里，需時三至四小時，難度屬中級，適合具備一定體能的行山人士。

Photograph: Momo Lee

麥理浩徑第二段沿途風光

出發前，不妨先在西貢市中心悠閒行逛，品嚐海鮮餐或地道茶餐廳美食，亦可到海傍長堤吹吹海風，為接下來的旅程儲足能量。路線沿途可一次過飽覽大浪西灣、鹹田灣、浪茄灣三個壯麗沙灘，並登上西灣山俯瞰蚺蛇尖與群灘景致，最終抵達東壩欣賞巨大的六角形火山岩柱，堪稱西貢海岸地質與海景的精華所在。

Photograph: Momo Lee

麥理浩徑西灣亭交通

路線起點為西灣亭，可於西貢市中心親民街乘搭村巴 NR29（只限星期日及公眾假期，班次較稀疏），最方便的仍是乘的士直達，車程約30分鐘。從西灣亭起步，沿麥理浩徑指示前行，不久便抵達大浪西灣，這裏有士多可作簡單補給。續往前走經過鹹田灣後，便開始登上全段最大考驗的西灣山，此段上落幅度較大，但於山頂可回望鹹田灣與蚺蛇尖的經典景色。下山途經浪茄灣，最後抵達萬宜水庫東壩。終點交通方面，平日只能乘搭的士返回西貢市中心及香港各區，或繼續步行至北潭凹乘搭公共交通，星期六、日及公眾假期則可選擇專線小巴 9A（東壩往北潭涌），再轉公共巴士回西貢。

麥理浩徑注意事項

1.這段麥理浩徑沿途樹蔭極少，必須做足防曬，並帶備充足飲用水，避免中暑。

2.西灣及鹹田灣雖有士多，但仍建議自備充足食水及乾糧。

3.注意工作日及週末的公共交講指引，提前準備交通。

4.⁠尊重大自然，自己垃圾自己帶走。





繼續看：



香港行山推介：八大香港古蹟郊遊景點一日遊

香港隱世小島及離島景點一日遊

香港行山推介：香港之最六大極地戶外景點