韓國39年過江龍五福登陸尖沙咀：傳統直火烤八爪魚白切肉、必食邪惡拉絲炸年糕、全韓逾300間分店、即睇 Menu ＋價錢＋預約方法

2026韓風繼續吹，尖沙咀作為主要戰區，最近又多了間主打直火烤八爪魚及韓式白切肉的過江龍—五福 Obongzip。香港首店同樣由韓國人主理，無論是材料、煮法、調味都跟足韓國總店，令你不用飛一轉也能嚐到韓國的家常菜味道。五福試業期間已於 Threads 上爆紅，吸引不少韓食迷朝聖，現已正式開幕，不想排隊又想嚐鮮的朋友記得提早預約，即睇 Menu、價錢、預約方法吧。

Photograph: Courtesy Obongzip

全韓擁有逾300間分店

主打韓國家常手工料理的五福 Obongzip 自1987年開業起，堅持五種用心炮製美食，成為當地人氣老字號食堂。不但於全韓擁有逾300間分店，更拓展版圖打入日本、澳洲、新加坡市場。進攻香港首店選址尖沙咀金馬倫廣場，店面佔地3,000平方呎，採用溫暖木質元素與簡約韓式裝潢，更設多間 VIP 包廂供大型聚餐。

Photograph: Courtesy Obongzip

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韓國主廚主理尖沙咀首店

店名五福意味著五種用心，從母親的手藝開始，堅持以照顧家人的心去對待食客，因此每份套餐都會用上韓國傳統家庭每戶都備有的花紋托盤承載，以湯、肉和各式小菜擺上一整桌充滿溫度的家常飯。單是小菜已令人眼花撩亂，多至十款、全自家製、定期轉換款式、免費無限追加。香港首店由經驗豐富的韓國主廚主理，按照總店獨門食譜烹調，開業初期更會派遣總店人員到店監控品質，確保每道菜式都展現最正宗的韓國味道。

Photograph: Courtesy Obongzip

Photograph: Courtesy Obongzip

必食釜山直送新鮮八爪魚＋邪惡拉絲炸年糕

五福招牌的直火烤八爪魚（$338/二人份）每星期由釜山精選直送到港，保證新鮮。採用直火烤製技術，使其表皮微微焦香，同時鎖住海鮮天然甜味，口感彈牙鮮嫩。配搭秘製開胃辣醬，撈飯一流，醬汁可選一至五種辣度，韓國老闆貼士 Level 3 是辛辣麵的辣度。韓式白切肉（$318/二人份）經三小時慢火煮製，肉質濕潤細嫩，每一片肉都肥瘦適中。另配上五福自家醃製的泡菜，酸辣爽脆增添層次感。二人以上推薦點套餐（$668起），份量十足，CP值高。最後記得要吃炸蜂蜜年糕（$158），外皮酥脆不油膩，年糕沾上蜂蜜炸完後仍能保持煙韌拉絲，表面再灑上黃豆粉，吃落像年糕版西多士，十分邪惡。

Photograph: Courtesy Obongzip

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五福 Obongzip

地址：尖沙咀金馬倫廣場2樓A室

營業時間：星期一至日 11am-3pm、5pm-11pm

電話：2994 2499

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