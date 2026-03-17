百老匯電影中心揚威國際　登全球百大戲院第17位

Time Out 英國日前公布2026年「全球百大戲院」名單，從洛杉磯星光熠熠的 TCL 中國劇院，到巴黎宏偉壯麗的 Grand Rex；從東京的小眾影院，到羅馬浪漫迷人的露天銀幕，這份名單雲集全球各地極具特色、歷史悠久的電影殿堂，堪稱影迷的終極朝聖地圖。

在這次的名單中，洛杉磯的 TCL 中國劇院榮登榜首，但最令我們振奮的，絕對是香港文化地標—油麻地百老匯電影中心成功突圍而出，不僅躋身全球第17位，更成為全亞洲排名最高的戲院。能夠與世界各地歷史悠久、享負盛名的頂尖電影殿堂並列，這次獲選不僅是對營運團隊多年心血的極大肯定，也再次向世界印證了香港的藝文場所具備卓越的國際水準與高度認受性。

亞洲排名最高戲院

百老匯電影中心設有四間影院，合共近500個座位。自開業以來，一直是香港推廣藝術電影與非主流作品的重要據點。在商業大片主導市場的環境下，百老匯電影中心積極引入世界各地的多元化佳作，更經常舉辦大師回顧展、各國電影節及專題策劃，為一代又一代的香港觀眾開闊了文化視野，不僅滋養了本地的電影生態，更培養一代又一代香港影迷的文化視野與藝術品味。

超越電影的文化體驗

百老匯電影中心的魅力，遠不止於大銀幕。與戲院相連的 Kubrick 咖啡店和書店，早已是本地公認的「文青聖地」。無論是映後和朋友喝杯咖啡交流觀後感、在書店「打書釘」，還是在擁有全港最豐富電影周邊和影碟的禮品店尋寶，這裏都提供了一種結合閱讀、思考與生活品味的完整文化體驗。在串流平台大行其道的今天，這種實體空間的獨特社區連繫，依然無可取代。

想身體力行支持這個亞洲第一的電影殿堂？不妨考慮成為百老匯電影中心會員。會員除了可享票價優惠，更可以借用館內超過 3,000 項影碟！對於熱愛鑽研電影的影癡來說，絕對是一個隱世的無價文化寶庫。這個週末，不妨親身走入戲院，再次感受大銀幕帶來的震撼吧！

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