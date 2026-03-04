澳門銀河嘉佩樂開幕 最新府邸式酒店登場

穿梭於澳門路氹金光大道這片極盡奢華之地，要令一間酒店脫穎而出絕非易事。四周盡是高聳入雲的建築、全球地標的精美復刻、璀璨奪目的燈光，還有此起彼落的音樂噴泉。然而，新開幕的澳門銀河嘉佩樂酒店，以低調優雅獨領風騷，在奢華的浪潮中，成為酒店業界人士眼中備受矚目的新星。

嘉佩樂酒店及度假村，已連續三年榮獲《Travel + Leisure》世界最佳酒店品牌殊榮。如今進駐澳門黃金地段，成為銀河綜合度假村旗下的第九間酒店，更以府邸式服務，重新定義奢華體驗。即使與麗思卡爾頓、安達仕、萊佛士及悅榕莊等知名酒店為鄰，嘉佩樂依然突圍而出。酒店僅設95間套房及別墅，完全摒棄普通客房，為賓客提供極致私密與專屬的享受。

Photograph: Courtesy Capella at Galaxy Macau

巴黎設計大師呈獻「奢金叢林」美學

由法國頂尖設計事務所 Moinard Bétaille 操刀，澳門銀河嘉佩樂酒店以叢林為靈感，巧妙融入香港奢華品牌 LaLa Curio 的手工藝品及家居擺設。從入口處寧靜水池中優雅佇立的鸛與烏龜，到大堂內高達三米的 LED「生命之樹」動態藝術裝置，再到走廊中流暢的木質曲線，以及客房內精緻的叢林主題壁紙，每一處細節皆喚起自然野性之美。

Photograph: Courtesy Capella at Galaxy Macau

澳門銀河嘉佩樂酒店，更坐擁華南地區最寬敞的酒店房型。天際兩房式及四房式別墅，均配備日光房、戶外露台及玻璃牆環繞的私人無邊際泳池。值得一提的是，天際四房式別墅面積近7,530平方呎，更設有隔音影音室，以及配備 OSIM 按摩椅的私人健身室。每間套房均獨享私人泳池，每間套房均設有私人泳池，賓客無需與他人共用公共設施。即使是最小的一房及兩房套房，面積也達1,380平方呎，並內置按摩浴缸、日光浴床及綠色天河石大理石浴室，盡顯奢華格調。

Photograph: Catharina Cheung

米芝蓮名廚坐鎮

酒店的綠茵亭餐廳，以48個座位環繞着熱帶水池，為賓客提供融合亞洲風味的國際暖心美食。此外，米芝蓮星級名廚鄭永麒，更將於今年開設一間獨立營運的法國精緻餐廳，勢必為食客帶來更多驚喜。威士忌愛好者，則絕對不能錯過千里吧，超過650款威士忌陳列於璀璨奪目的金字塔酒櫃之中，更珍藏「獨角獸」威士忌及絕版酒桶等亞洲罕見珍品。來自香港 Quinary 及 DarkSide 的著名調酒師 Billy Choi，更特別為不嗜純飲威士忌的賓客，精心設計了一系列以威士忌為基底的創意雞尾酒。

Photograph: Courtesy Capella at Galaxy Macau

澳門銀河嘉佩樂以精緻規模成就獨特魅力，提供府邸般的親密奢華，即使足不出戶，也能盡情沉浸在這片靜謐的綠洲之中。在澳門繁華核心，尋覓屬於自己的優雅時光。

詳情請瀏覽澳門銀河嘉佩樂官網。

