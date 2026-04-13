告別過關長龍！皇崗口岸將推全新「一地兩檢」

每逢長假期北上，最令人卻步的莫過於在口岸大排長龍，漫長的等待往往令出遊的興致大減。然而，這種過關的煩惱即將成為歷史！即將以全新面貌示人的皇崗口岸，將全面引入高科技通關系統，日後北上玩樂時，能輕鬆享受極速過關的便利。

立法會及保安局局長鄧炳強透露，全新皇崗口岸將採用「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式。屆時，香港與內地相關部門將在同一大樓內聯合辦公，實施「一地兩檢」。這種無縫的查驗流程預計可將原本約30分鐘的通關時間，大幅縮短至約5分鐘，效率大大提升。

新口岸將設置134條「合作查驗」自助通道（e-道）及 68 個人工櫃枱。使用 e-道的旅客可選擇兩種便捷的過關方式：第一種是「讀取證件」方式，適用於七歲或以上的香港居民、回鄉證或內地通行證持有人，以及已登記內地快捷通道的旅客。只需掃描證件，配合容貌及指紋識別即可完成。第二種是「非接觸式容貌識別」方式，只要年滿14歲並完成登記，日後過關無需出示實體證件，只需人面識別便可輕鬆通行，科技感十足。

Photograph: Courtesy Aedas

駕駛人士同樣有好消息。全新設立的「一站式」行車通道，將取代現時分段式的檢查程序。綜合查驗設備將一次過收集司機的體溫、證件資料、容貌及指紋，並即時同步傳送至深港兩地部門進行查驗。司機可全程留在車內完成所有手續，省時省力。不過，私家車及跨境巴士的乘客仍需按規定下車，前往主要的出入境大堂辦理過關手續。

至於大家最關心的啟用時間，當局預計新口岸將於2027年，即本屆政府任期完結前全面投入服務。屆時，長假期北上玩樂再無需面對人山人海的過關場面，大家可將節省下來的時間和精力，真正投入到吃喝玩樂的精彩行程中。

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