又一韓國過江龍進駐中環！釜山80年老字號金氏炒碼麵 主打八小時慢煮鮮味湯底 即睇 menu＋價錢

韓食熱潮依然如火如荼，中上環更是韓國餐廳的重地之一，燒肉、湯飯、豬手、韓國烤雞、刺身應有盡有，可以說是繼尖沙咀後的新小韓國。最近來自釜山南浦洞的80年老店金氏炒碼麵亦加入行列，一於睇睇有咩好食、地址及價錢吧。

Photograph: Yuen Cheung

三代傳承釜山南浦洞家族老店

來自釜山南浦洞的金氏炒碼麵於1946年開業，家族小店至今已經營了80年，是區內人人知曉的老字號。首間海外分店選址香港，由擁有豐富飲食業經驗的第三代傳人金鈵鎮主理，傳承自曾祖父的秘製配方，把韓國海港的經典風味帶來香港。新店座落於中環和安里，店內座位不多，裝潢重現韓式復古氛圍。

Photograph: Yuen Cheung

Photograph: Yuen Cheung

靈魂湯底熬煮長達八小時

菜單選擇簡單，主打不同配搭的炒碼麵，所有炒碼麵即叫即煮。湯底分為紅湯和白湯，前者辣中帶甜，後者味道鮮甜。靈魂湯底以豬骨、花蟹、雞腳、冬菇、蘿蔔、洋葱等材料熬煮長達八小時，濃郁鮮味。經典紅醬湯底則先將韓式辣椒粉快速翻炒出紅油，然後放入多款蔬菜吸附辣油，最後倒入高湯和釜山特有的米醬提鮮。

Photograph: Yuen Cheung

即叫即做 麵條偏軟腍

韓牛海鮮炒碼麵紅湯（$168）選用韓國產牛肉，肉量多但比較碎；配菜加入了蝦、魷魚、青口、蟹及大量蔬菜；麵條軟身；湯底辣度適中。奶油玫瑰海鮮炒碼麵（$160）醬汁濃郁鹹味重，麵條同樣偏腍，份量大。小食有傳統蒸（$78）或煎餃子（$88），蒸餃子有原味及泡菜味，每份四隻。另外比較特別的還有香港少見的魚子魚腸海鮮炒碼麵。

Photograph: Yuen Cheung

Photograph: Yuen Cheung

Photograph: Yuen Cheung

金氏炒碼麵

地址：中環和安里8-10號地舖

營業時間：星期一至日 11:30am-10pm

