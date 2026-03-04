世界百大咖啡店2026｜香港 Espresso Alchemy 連續兩年榮登世界百大咖啡店 附亞洲咖啡店 Top 10 名單

今年「2026世界百大最佳咖啡店」(The World's 100 Best Coffee Shops) 揭盅，新加坡 Apartment Coffee 蟬聯亞洲冠軍，香港 Espresso Alchemy 連續第兩年上榜，更由去年全球43位大躍進至今年31位（亞洲第六），成為全港唯一代表，證明香港咖啡已站穩亞洲前列！

名單被譽為咖啡界米芝蓮，由70%專家投票及30%公眾意見選出，評審九大標準包括咖啡品質、咖啡師技術及服務體驗，Espresso Alchemy 的出色表現反映本地咖啡店創新與品質雙雙升級，彰顯亞洲咖啡水平的全球競爭力。

新加坡 Apartment Coffee 蟬聯冠軍

位於 Selegie Road 的 Apartment Coffee，走簡約風格，連續第二年稱霸亞洲榜首，全球排名第六，也是新加坡唯一入榜代表。Apartment Coffee 以精準烘焙和單一產地產地豆聞名，他們親訪哥倫比亞和盧安達農場，強調可持續採購，每杯咖啡都充滿故事。

亞洲咖啡店十強一覽

1 Apartment Coffee (新加坡)

2 Story of Ono (馬來西亞)

3 Momos Coffee Flagship Store 韓國)

4 Ult Coffee (日本)

5 Koffee Mameya Kakeru (日本)

6 Espresso Alchemy (香港)

​7 Yardstick (菲律賓)

8 Coffee Sind (台灣)

9 KEEP Coffee Roastery (台灣)

10 Ruli Coffee (韓國)

Espresso Alchemy 為港爭光

Espresso Alchemy 於2012年由香港首位獲得 Q Grader 認證的咖啡師及國際咖啡師大賽資深評審 Ambrose Peter Law 創立，連續兩年入圍世界百大，從全球43位衝上31位，成為香港及中國內地唯一代表。品牌於原產地直接採購咖啡豆，與巴西、埃塞俄比亞、哥倫比亞及印尼等地咖啡農合作，致力於推廣可追溯、環保的咖啡文化。咖啡豆均於自家 Roasters Alchemy 烘焙工場處理，並於香港五間分店供應，把產地風土故事注入每杯咖啡。

咖啡迷即刻行動！ 去 Espresso Alchemy 試杯國際認證優質咖啡，感受香港品牌魅力。想睇全球完整名單？立即瀏覽官方網站發掘更多咖啡好店！

