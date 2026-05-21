2026長洲搶包山決賽在5月24日晚上舉行，長洲北帝廟遊樂場足球場現場將會設有四個區域讓大家觀賞比賽，共可容納約1,650人。2026長洲搶包山決賽門票派發時間由當日晚上10時開始，大家可以到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每人可領取搶包山決賽免費入場券一張，先到先得，額滿即止。獲得入場門票後，須按警方及大會工作人員指示，在晚上10時30分開始順序進入第一至第四區域看搶包山比賽。

今年搶包山決賽分為男子及女子組，各有12名選手爭奪獎項，參賽者須在指定時間內摘取包山上的平安包，不同位置的平安包對應不同分數，總分數最高者勝出；由2016年起，累積在任何三屆比賽中奪冠的男女健兒將榮膺「包山王中王」或「包山后中后」殊榮。今年大會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山上摘取最多平安包的參賽者。