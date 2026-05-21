長洲太平清醮2026將於5月24至25日上演重頭戲飄色巡遊和搶包山比賽。想去長洲感受傳統節慶氣氛的你，即看2026太平清醮指南，包括飄色巡遊路線、搶包山決賽時間、長洲交通船期和太平清醮意義起源。別錯過長洲餐廳及美食推介，有關太平清醮期間長洲餐廳的營業時間，記得留意各店家的社交平台。
長洲太平清醮2026攻略
2026太平清醮時間及地點是？
2026太平清醮五月（農曆四月初五至初九）在長洲舉行，太平清醮飄色巡遊時間將於5月24日約下午1時30分舉行，而搶包山決賽將於5月24日晚上11時30分至25日凌晨12時45分舉行，在長洲北帝廟遊樂場足球場開放觀眾入場觀賞。
太平清醮飄色巡遊路線
飄色巡遊將於5月24日下午1時30分開始，飄色巡遊路線通常以北社街為起點，沿新興街、大興堤路、中學路、中興街、大菜園路、大新後街、興隆正街、新興後街，最後折返回新興街和北社街。
今年長洲搶包山決賽入場門票派發時間是？如何領取搶包山比賽門票？
2026長洲搶包山決賽在5月24日晚上舉行，長洲北帝廟遊樂場足球場現場將會設有四個區域讓大家觀賞比賽，共可容納約1,650人。2026長洲搶包山決賽門票派發時間由當日晚上10時開始，大家可以到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每人可領取搶包山決賽免費入場券一張，先到先得，額滿即止。獲得入場門票後，須按警方及大會工作人員指示，在晚上10時30分開始順序進入第一至第四區域看搶包山比賽。
今年搶包山決賽分為男子及女子組，各有12名選手爭奪獎項，參賽者須在指定時間內摘取包山上的平安包，不同位置的平安包對應不同分數，總分數最高者勝出；由2016年起，累積在任何三屆比賽中奪冠的男女健兒將榮膺「包山王中王」或「包山后中后」殊榮。今年大會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山上摘取最多平安包的參賽者。
如遇惡劣天氣長洲搶包山活動會取消嗎？
注意如受惡劣天氣包括雷暴等影響，搶包山決賽或會取消，大會將按章程所列載的安排，以選拔賽成績決定名次。
太平清醮交通安排長洲船期表是？有通宵渡輪和巴士班次嗎？
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