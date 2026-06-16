端午節由來：悼念屈原
相傳的端午節由來有兩個說法，當中最為人熟悉的必定與詩人屈原有關。戰國末期，任楚國三閭大夫的屆原被楚懷王放逐，後來屈原眼見楚國衰落滅亡但無力挽救，最終於農歷五月初五自投汩羅江自刎。楚國人民未能救起屈原，就向江內投糭，希望江中的魚不會吃掉屈原，於端午節食糭的特色習俗就是因屈原衍生而成的。
相傳的端午節由來有兩個說法，當中最為人熟悉的必定與詩人屈原有關。戰國末期，任楚國三閭大夫的屆原被楚懷王放逐，後來屈原眼見楚國衰落滅亡但無力挽救，最終於農歷五月初五自投汩羅江自刎。楚國人民未能救起屈原，就向江內投糭，希望江中的魚不會吃掉屈原，於端午節食糭的特色習俗就是因屈原衍生而成的。
端午節日期為每年農曆農曆五月初五，即是2026年6月19日。
另一個較鮮為人知的端午節由來，是源於中國傳統節氣對端午節的理解。端午節原先的寫法是意指農歷五月初五的「端五」，五月被視為「惡月」，五月初五則是「九毒之首」，古人為求平安度過百病易侵之日，就會於家中插上植物如蒲子艾葉及拜祭五瘟使者，以達軀邪、消毒及避疫之效。
投糭入汩羅江救屈原是香港端午節最耳熟能詳的由來說法，古人多以竹筒裝米投入江中，後來漸漸演變成以竹葉和葦葉包糭，食糭也成為香港端午節特色之一，不過糭的形狀、大小及餡子都因各地風味相異。端午節香港常見的糭為廣東糭，較受歡迎的有鹹糭裹蒸糉、鹹肉糉，以及甜糭鹼水糭。
端午節看龍舟競賽是香港端午節最刺激有趣的節日盛事，大部分香港龍舟比賽都會在早上開始。隨着龍舟轉型為現代的運動項目，世界各地開始有不同的國際級賽事舉行，除了端午節外，在香港也會看到高水平的龍舟比賽。
依照中國傳統曆法，端午節是百病易侵之日，在家門擺放具提神和殺菌效用的菖蒲和白艾是端午節習俗之一。，也有軀趕惡氣的意思。
雄黃酒是端午節習俗傳統必飲的酒，雄黃具消腫清涼、解毒殺菌之效，相傳塗抹在額頭上，有助防止毒蟲侵害。《白蛇傳》中的許仙正正在端午時節讓白娘子喝雄黃酒，使她顯露巨蟒的真身。
有聽過端午節立蛋嗎？古人相信將蛋成功垂直立起就會帶來好運，而他們認為端午節中午最容易成功，後來有研究指中午時分太陽與地球引力牽扯的力量最大，最容易將蛋立起。端午節當天，一於與小朋友一起試試這個端午節特色冷門習俗吧！
無論是端午節龍舟比賽資訊或冷門習俗，都會為讓你感受到濃厚的香港端午節氣氛，繼續追看我們的2023端午節活動推介，讓你不會錯過任何精彩端午節特色假日活動。
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