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Photograph: Shutterstock | Dragon Boat Festival
Photograph: Shutterstock

2026端午節由來懶人包：端午節習俗是什麼？慶節食物不只是糭子？

傳統節日小知識

Cassia Chan
撰文 Cassia Chan
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6月19日是端午節，除了吃及看龍舟比賽之外，你知道有什麼端午節習俗嗎？相傳端午節由來是為了悼念屈原，原來還有軀邪避疫的說法？想知道端午節由來和傳統節慶，即看以下的端午節2026懶人包。

端午節由來及日期

端午節由來：悼念屈原

端午節由來：悼念屈原
端午節由來：悼念屈原
Photograph: Shutterstock

相傳的端午節由來有兩個說法，當中最為人熟悉的必定與詩人屈原有關。戰國末期，任楚國三閭大夫的屆原被楚懷王放逐，後來屈原眼見楚國衰落滅亡但無力挽救，最終於農歷五月初五自投汩羅江自刎。楚國人民未能救起屈原，就向江內投糭，希望江中的魚不會吃掉屈原，於端午節食糭的特色習俗就是因屈原衍生而成的。

2026端午節日期是何時？

端午節日期為每年農曆農曆五月初五，即是2026年6月19日。

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端午節的意義：軀邪避疫

另一個較鮮為人知的端午節由來，是源於中國傳統節氣對端午節的理解。端午節原先的寫法是意指農歷五月初五的「端五」，五月被視為「惡月」，五月初五則是「九毒之首」，古人為求平安度過百病易侵之日，就會於家中插上植物如蒲子艾葉及拜祭五瘟使者，以達軀邪、消毒及避疫之效。

端午節習俗

端午節習俗：吃糭子

端午節習俗：吃糭子
端午節習俗：吃糭子
Photograph: Shutterstock

投糭入汩羅江救屈原是香港端午節最耳熟能詳的由來說法，古人多以竹筒裝米投入江中，後來漸漸演變成以竹葉和葦葉包糭，食糭也成為香港端午節特色之一，不過糭的形狀、大小及餡子都因各地風味相異。端午節香港常見的糭為廣東糭，較受歡迎的有鹹糭裹蒸糉、鹹肉糉，以及甜糭鹼水糭。

端午節習俗：划龍舟

端午節習俗：划龍舟
端午節習俗：划龍舟
Photograph: Shutterstock

端午節龍舟競賽是香港端午節最刺激有趣的節日盛事，大部分香港龍舟比賽都會在早上開始。隨着龍舟轉型為現代的運動項目，世界各地開始有不同的國際級賽事舉行，除了端午節外，在香港也會看到高水平的龍舟比賽。

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端午節習俗：安放植物

依照中國傳統曆法，端午節是百病易侵之日，在家門擺放具提神和殺菌效用的菖蒲和白艾是端午節習俗之一。，也有軀趕惡氣的意思。

端午節習俗：飲雄黃酒

雄黃酒是端午節習俗傳統必飲的酒，雄黃具消腫清涼、解毒殺菌之效，相傳塗抹在額頭上，有助防止毒蟲侵害。《白蛇傳》中的許仙正正在端午時節讓白娘子喝雄黃酒，使她顯露巨蟒的真身。

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端午節習俗：立蛋

端午節習俗：立蛋
端午節習俗：立蛋
Photograph: Shutterstock

有聽過端午節立蛋嗎？古人相信將蛋成功垂直立起就會帶來好運，而他們認為端午節中午最容易成功，後來有研究指中午時分太陽與地球引力牽扯的力量最大，最容易將蛋立起。端午節當天，一於與小朋友一起試試這個端午節特色冷門習俗吧！

無論是端午節龍舟比賽資訊或冷門習俗，都會為讓你感受到濃厚的香港端午節氣氛，繼續追看我們的2023端午節活動推介，讓你不會錯過任何精彩端午節特色假日活動。

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