有聽過端午節立蛋嗎？古人相信將蛋成功垂直立起就會帶來好運，而他們認為端午節中午最容易成功，後來有研究指中午時分太陽與地球引力牽扯的力量最大，最容易將蛋立起。端午節當天，一於與小朋友一起試試這個端午節特色冷門習俗吧！

無論是端午節龍舟比賽資訊或冷門習俗，都會為讓你感受到濃厚的香港端午節氣氛，繼續追看我們的2023端午節活動推介，讓你不會錯過任何精彩端午節特色假日活動。