母親節禮物推介2026

5月10日是母親節，大家計劃母親節活動之外，當然準備母親節禮物送給媽媽！由美容護膚品、珠寶首飾到花禮，我們為你總結以下的母親節2026禮物推介，趁節日孝敬媽媽，向她表達心意。繼續看今月香港新餐廳及好去處推介。
母親節2026禮物推介
2026母親節禮物推介：Shu Uemura 全新 Kinu Care CC Oil 絹感潤護水光精華唇油
Shu Uemura 推出全新 Kinu Care CC Oil 絹感潤護水光精華唇油，專為亞洲唇色打造三合一即時校正唇色配方，匯聚唇色修正、豐唇和修護功能。唇油蘊含93%護唇基底配方，添加山茶花油、荷荷巴籽油及白芒花籽油，塑造溫和的豐唇效果，並深度滋養雙唇並撫平唇紋。全系列八款色調，由楓糖棕到限定淡粉紫，有助修正偏紫、偏青、泛紅或蒼白等唇色不均的問題。$330，shuuemura.eshops.hk
2026母親節禮物推介：Miss Dior 香薰護手霜/美肌乳霜
想為母親送上呵護肌膚的美容恩物，不妨入手全新 Miss Dior 香薰護手霜（$520）和美肌乳霜（$890），以柔和的粉紅色設計為主，飾有 Dior 經典千鳥格圖騰，包裝設計精美。Miss Dior 香薰護手霜及美肌乳霜蘊含豐富的五月玫瑰水，可滋潤保濕肌膚，讓肌膚散發 Miss Dior 的芬芳馥郁香氣，作為母親節禮物再適合不過。dior.com
2026母親節禮物推介：Obellery 自製寶石戒指
想為媽媽送上最有誠意的禮物？不妨親手製作專屬的母親節禮物，送禮更添温度。當代首飾工藝品牌 Obellery 匯聚不同珠寶工藝作品，售賣首飾珠寶的同時，定期會舉行工作坊，讓大家可以親手製作首飾。寶石戒指工作坊提供多款設計及擁有不同象徵意義的天然寶石選擇，導師會教授傳統金工技巧，帶你一步步製作最佳的母親節禮物。$1,680起/節，立即報名
2026母親節禮物推介：Dyson Supersonic Travel 旅行風筒
Dyson 全新 Supersonic Travel 旅行風筒體積比一般更小更輕盈，但保持氣流強勁，而且設有智能溫控功能，保護秀髮免受過熱損傷。Dyson 旅行風筒設全球電壓自動調節，可隨時隨地使用，非常方便，是相當實用的母親節禮物！$2,490，dyson.hk
2026母親節禮物推介：Guerlain L'Art & la Matière 藝術沙龍香氛蠟燭
法國護膚及香氛品牌 Guerlain 帶來 L'Art & la Matière 藝術沙龍香氛蠟燭系列，可以自由組合香氛蠟燭瓶和香氣。Guerlain 採用特殊壓製玻璃技術，令燭台更耐用，提供六種顏色和花紋。「Guerlinade」香調採用六種經典香材，設計出不同香氣如東加豆、香根鳶尾、千葉玫瑰、香草、香檸檬和茉莉花，蠟燭以上乘蜂蠟為基底，確保香韻可持久擴散約45小時。品牌更提供雕刻服務，打造最窩心的母親節禮物。$1,270，guerlain.com
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