One OK Rock 演唱會2026香港攻略：門票優先發售日期、票價、公開發售時間、地點

著名日本搖滾樂團 One OK Rock 2026年再次登上香港舞台，今年五月將「Detox Asia Tour 2026」亞洲巡迴演唱會帶來中環海濱，呈獻震撼人心的現場演出。我們為各位樂迷總結 One OK Rock 演唱會2026香港攻略，包括門票優先發售日期、票價、公開發售時間到座位表等等，大家把握機會搶飛，在維港海旁欣賞 One OK Rock 香港演唱會2026！
One OK Rock 演唱會2026香港站將於5月2至3日在中環海濱活動空間舉行。
One OK Rock 香港門票 Trip.com 搶先訂票由3月11日下午3時開始，Live Nation 會員優先訂票時間為3月12日下午3時至晚上11時59日；至於 One OK Rock 香港門票公開發售時間由3月13日下午3時開始，在 City Line 發售。
One OK Rock 香港演唱會門票票價分為$799、$999、$1,299、$1,699（Detox Experience Package），門票為全企位，企位區域只適合12歲或以上及身高不少於140厘米的人士。One OK Rock 香港演唱會門票 Detox Experience Package 售價$1,699，包括專屬企位區、專屬入場排隊區、專屬周邊售賣處排隊區、專屬餐飲售賣處排隊區。
相繼北美及歐美地區後，One OK Rock「Detox Asia Tour 2026」演唱會今年二月起正式登陸亞洲，將會巡迴曼谷、首爾、新加坡、台北、香港等地。
2月21日 曼谷 Impact 會展中心
2月27日 首爾 蠶室綜合運動場
2月28日首爾 蠶室綜合運動場
3月4日 馬尼拉 SM Mall of Asia Arena
3月8日 新加坡 新加坡室內體育館
4月25日 台北 台北大巨蛋
4月29日 吉隆坡 亞通體育館
5月2日 香港 中環海濱活動空間e
5月3日 香港 中環海濱活動空間
5月9日 上海 虹口足球場
5月16日 雅加達 印尼體育館
