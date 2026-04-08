One OK Rock 演唱會2026香港取消 即看門票退款安排

著名日本搖滾樂團 One OK Rock 2026年原定五月回歸香港舞台，將「Detox Asia Tour 2026」亞洲巡迴演唱會帶來中環海濱，今日主辦單位 Live Nation 宣佈將會取消 One OK Rock 香港演唱會2026，令人惋惜。我們為各位樂迷總結 One OK Rock 演唱會2026香港取消及退款安排，希望下一次可以再次欣賞 One OK Rock 震撼心弦的現場演出。

2026 One OK Rock 香港演唱會取消原因是什麼？

4月9日，Live Nation 在社交平台 Instagram 發文宣佈 One OK Rock 香港演唱會取消，並沒有明確表明取消原因。主辦單位表示「鑒於發生藝人與主辦方均無法預見且不可抗力之因素，儘管我們已盡最大努力多方協調，遺憾相關問題仍超出了可控制範圍，導致演出無法如期舉行。」對今次突發取消 One OK Rock 香港演唱會，Live Nation 深表遺憾，並向所有期盼已久的樂迷致以最誠摯的歉意。早於3月6日，One OK Rock 以同樣理由宣佈取消上海站演唱會。

One OK Rock 演唱會2026香港原定舉行日期及地點是？

One OK Rock 演唱會2026香港站原定5月2至3日在中環海濱活動空間舉行，演唱會舉行前一個月宣佈取消，令已購票的樂迷大感震驚。

今次 One OK Rock 香港演唱會退款日期及安排是？

已透過官方渠道購票的樂迷，記得留意 One OK Rock 香港門票退款安排，經由 Cityline、Trip.com、大麥購票平台購買相關演唱會門票可獲門票退款，各購票平台將會陸續安排自動全數退款，購票人毋需作出任何退款申請。

One OK Rock 香港門票 Cityline 退款時間方面，以信用咭（Visa/Mastercard）及電子付款平台（PayMe/BoC Pay/八達通/支付寶/支付寶 HK）購票人士，票款將安排在六至八星期內自動存入購買門票的信用卡或電子付款平台戶口內，留意透過信用卡或電子付款平台購買的門票，將不獲安排現金或支票退款。顧客收到退款的時間需視乎個別發卡銀行或電子付款平台處理的進度而定，如有任何疑問，可以透過 Cityline 線上客服或發送電郵至 cs@cityline.com 查詢。

至於 Trip.com 退款將由系統自動安排，退款日期為7至10個工作天，更多詳情可聯絡 Trip.com 線上客戶服務支援查詢。

2026 One OK Rock 香港演唱會門票票價多少？

One OK Rock 香港演唱會門票票價分為$799、$999、$1,299、$1,699（Detox Experience Package），門票為全企位。One OK Rock 香港演唱會門票 Detox Experience Package 售價$1,699，包括專屬企位區、專屬入場排隊區、專屬周邊售賣處排隊區、專屬餐飲售賣處排隊區。

One OK Rock 「Detox Asia Tour 2026」亞洲巡迴演唱會時間表是？

相繼北美及歐美地區後，One OK Rock「Detox Asia Tour 2026」演唱會今年二月起正式登陸亞洲，巡迴曼谷、首爾、新加坡、台北等地，但先後取消了上海及香港站演出。

2月21日 曼谷 Impact 會展中心

2月27日 首爾 蠶室綜合運動場

2月28日首爾 蠶室綜合運動場

3月4日 馬尼拉 SM Mall of Asia Arena

3月8日 新加坡 新加坡室內體育館

4月25日 台北 台北大巨蛋

4月29日 吉隆坡 亞通體育館

5月2日 香港 中環海濱活動空間（已取消）

5月3日 香港 中環海濱活動空間（已取消）

5月9日 上海 虹口足球場（已取消）

5月16日 雅加達 印尼體育館



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