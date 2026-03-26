「2026澳門國際美食之都嘉年華」匯聚22大 UNESCO「創意城市美食之都」特色美食

即日至3月29日，澳門旅遊局主辦的大型美食活動「2026澳門國際美食之都嘉年華」盛大登場，聯動多個聯合國教科文組織創意城市網絡（UNESCO Creative Cities Network, UCCN）的美食之都，匯聚五大活動「國際美食大道」美食攤位、「美食之都廚藝展示」、「澳門國際美食論壇」、全新「環球美酒廊」及「國際美食優品市場」，打造國際美食文化盛典。

Photograph: CH

澳門漁人碼頭羅馬廣場及勵駿大道擺設多個特色美食攤位，讓你品嚐來自國內外總共22個聯合國教科文組織「創意城市美食之都」的菜餚及特飲，包括澳洲朗塞斯頓、中國泉州、澳門、巴西弗洛里亞諾皮利斯、厄瓜多爾波托維耶霍、泰國宋卡、巴西帕拉蒂、意大利貝爾加莫。環球美酒廊匯聚來自中國內地、香港、澳門、新加坡、澳洲及法國的酒商，可一次過享用葡萄酒、啤酒、威士忌及烈酒等。此外，分會場新口岸廣州街及上海街步行區一帶帶來16個「美食之都」及五個其他範疇的創意城市，展售多元豐富的美食產業相關製成品，涵蓋包裝食品、特色醬料、手信美食、茶茗啡豆、餐具器皿等，更多詳情請瀏覽官網，把握機會去探索各國美食及特產吧！

「2026澳門國際美食之都嘉年華」

日期：2026年3月20日至29日

地點：澳門漁人碼頭羅馬廣場及勵駿大道（主會場）/新口岸廣州街及上海街步行區一帶（分會場）

2026年3月20日至29日

主會場：澳門漁人碼頭羅馬廣場及勵駿大道

開放時間：周一至周五17:00 - 22:00、周六及周日12:00 - 22:00

分會場：新口岸廣州街及上海街步行區一帶

開放時間：周一至周五17:00 - 22:00、周六及周日15:00 - 22:00

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