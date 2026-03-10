香港的士車隊增設專屬站：故宮文化博物館、M+博物館、會展及機場

在香港，想在人氣景點或繁忙地區截的士，往往需要一點運氣。不過，隨着香港五大新型「的士車隊」陸續增設指定上落客點，這種情況在不久的將來有望顯著改善。

政府上週公佈，將於香港故宮文化博物館、M+ 文化博物館、香港國際機場及香港會議展覽中心等地設立更多的士車隊專屬停車位，方便乘客上落。連同早前已啟用的啟德郵輪碼頭、香港西九龍站、啟德體育園、港珠澳大橋香港口岸、香港海洋公園等地點，車隊的服務網絡將進一步擴展。

的士車隊 vs 傳統的士 ？

香港現時有五個獲政府正式發牌的的士車隊，有別於市面常見的紅、綠、藍的士，提供更現代化、更高質素的乘車體驗。你可能早已在街上見過它們的身影，但未必知道它們正是「的士車隊」—它們分別是：樂行車隊 (Joie)、星群的士 (SynCab)、大黃蜂愛心車隊 (big bee)、Amigo 及 Big Boss Taxi。的士車隊最大特點，是營運必須符合政府要求，並提供多項增值服務，包括網上預約、多種電子支付方式、即時通訊，以及裝設駕駛監控系統以保障乘客安全，全面提升服務質素。

四月起全港的士須提供電子支付

除了增設車隊專用上落點，政府亦正積極推動的士服務現代化。由4月1日起，無論是車隊的士還是一般的士，所有司機都必須提供至少兩種電子支付方式，讓乘客付款更方便。當中包括二維碼支付（如支付寶、微信支付、BoC Pay），以及卡類或非二維碼支付（如八達通、信用卡或轉數快）。屆時司機必須在車窗貼上標示，清楚顯示車上支援的付款方式。現金仍然通用，但相信當電子支付普及後，將會成為大多數人的首選付款方式。

隨着新設的車隊的士站點陸續投入服務，五大車隊的接載網絡將進一步擴大，上落客將更便捷。期望未來能在更多地方增設這些指定站，為市民和旅客帶來更方便的點對點出行體驗！

