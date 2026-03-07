最新日本櫻花預測2026：必到櫻花景點開花和滿開日期/東京/大阪/京都/福岡櫻花預測一覽

每年三月至四月都是日本櫻花旺季，漫天紅櫻花海總叫人念念不忘。日本氣象株式會社日前發布了第七回日本櫻花2026開花到盛開的日期。日本氣象株式會社估計今年染井吉野櫻開花預測，最早開花的本州地區可能名古屋3月17日；東京則是3月19日；另外從北海道到鹿兒島大約一千個櫻花觀賞地的染井吉野櫻樹的開花和盛開日期。立即睇埋人生必到日本賞櫻景點。

Photograph: Courtesy 日本氣象株式會社

東京、大阪、福岡櫻花預測時間

Photograph: Ann Chiu

香港人熱門旅遊地區的日本櫻花預測時間表如下：東京櫻花預料3月19日開花、3月28日滿開；大阪櫻花3月24日開花、4月1日滿開；京都櫻花3月23日開花、4月1日滿開；名古屋櫻花3月17日開花、3月28日滿開；福岡櫻花3月19日開花、3月29日滿開。札幌櫻花預料4月25日開花、4月28日滿開。

日本氣象株式會社指出，一般來說都用染井吉野櫻來觀測櫻花開花及滿開狀態，但在染井吉野櫻不常見的北海道部分地區則用大山櫻（也稱蝦夷山櫻）、在西南群島用山櫻花作為替代品種進行觀測。所謂開花與盛開的標準，只要當地由氣象廳指定作為觀測的標準木上開花五到六朵，就代表今年櫻花開花；如果標準木上逾八成花蕾都綻放，就代表今年櫻花盛開。日本櫻花季節通常持續兩星期左右，櫻花開花日後約五天至一星期就是滿開日；而滿開日後的幾天至一星期為最佳賞櫻時間。

大家繼續留意日本氣象株式會社定期更新的日本櫻花2026預測

超好用！「櫻花最前線」手機應用程式

想隨時隨地 mon 住日本櫻花2026景點的開花及盛開預測日期，不妨下載「櫻花最前線」手機應用程式，讓你緊貼櫻花景點的開花・盛開預測日期和櫻花開花前的狀態。另外還有接近櫻花景點後發出「接近櫻花景點通知」和可以記錄參觀過的景點的「簽到圖章」等，令大家更加方便緊貼日本櫻花2026情報，計劃年度櫻花之旅。