復活節短線遊｜台南全新餐廳米穗糧行 一餐食勻全台特色食材

台灣向來深受港人歡迎，近年不少朋友更延伸版圖到台灣府城台南，其超過400年歷史，是藝文重地，兼有數不完的經典小吃。不過作為旅客，時間寶貴肚皮有限，想一餐試勻全台特色食材，不妨試試台南市區近期新開的一間以台式家庭料理套餐為主的台式餐廳米穗糧行。

米穗糧行主題概念

米穗糧行的台式套餐以「米」出發，每日有兩、三款台灣不同產地、品種的米供選擇。從港人熟悉的池上米，到台南芋香米、花蓮富里都有，適合無米不歡的朋友。套餐主食更台味十足，例如季節限定菱角燒雞，菱角是台南官田盛產的食材，也是在地人最愛！另一道梅嶺梅汁醬雞同樣地道，源於台南人冬天會開車上梅嶺賞梅食梅子雞；透過米穗的菜式，不只吃到在地美味，更可了解當地歷史文化。而且套餐配菜來自屏東有機農場出品的有機蔬菜。

米穗糧行招牌菜式

餐廳每日會按時令食材烹調不同的單點菜式，例如阿里山有機大豌豆，通常要到阿里山先食得到；用台南名物火燒蝦來炒蛋。米穗糧行所用的食材，均盡量採用台灣小農有機、友善無農藥的農作物；連海魚都盡量用手釣，絕對夠晒環境友善。對旅客來說，不只可以一餐飯食勻台灣各地優質食材、在地風味，還可以一站式買走台灣小農產品，由用在地米釀成的啤酒、白米以及茶葉，一應俱全，價格仲好實惠。米穗糧行更是台南市中心難得的親子友善餐廳！可以帶小朋友入內用餐，提供兒童餐椅、餐具。空間明亮寬敞，可以歎住冷氣，舒服食在地台灣風味料理！

米穗糧行

地址：台灣台市中西區民權路二段138號

