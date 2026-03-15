奧斯卡2026懶人包：奧斯卡入圍名單、得獎電影、直播時間

奧斯卡2026頒獎典禮今日開幕，大熱電影《罪人們》（Sinners）獲得16項提名，打破歷史紀錄成為獲得最多奧斯卡入圍項目的電影，至於李安納度主演的《一戰再戰》（One Battle After Another）獲得13項提名，其他勁敵《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme）、《科學怪人》（Frankenstein）和《情感的價值》（Sentimental Value）分別獲得九項提名。

今屆奧斯卡最為矚目的必定是主演《Marty Supreme》的著名男演員 Timothée Chalamet，今日因為評論歌劇和芭蕾舞「已無人在乎」而引起全球及歌舞劇界的關注和抨擊，令大家更加關注 Timothée Chalamet 與《罪人們》主演 Michael B. Jordan 的奧斯卡影帝之爭。我們為你整合奧斯卡2026直播懶人包，留意第98屆奧斯卡頒獎典禮時間、奧斯卡入圍名單，見證奧斯卡得獎電影誕生！

今年奧斯卡直播日期是？舉行地點在哪裏？ 2026奧斯卡直播時間為香港時間3月16日（星期一）早上7時，舉行地點是美國荷里活杜比劇院（Dolby Theatre）。