奧斯卡2026懶人包：奧斯卡入圍名單、得獎電影、直播時間

今年奧斯卡直播日期是？舉行地點在哪裏？
2026奧斯卡直播時間為香港時間3月16日（星期一）早上7時，舉行地點是美國荷里活杜比劇院（Dolby Theatre）。
奧斯卡2026頒獎典禮今日開幕，大熱電影《罪人們》（Sinners）獲得16項提名，打破歷史紀錄成為獲得最多奧斯卡入圍項目的電影，至於李安納度主演的《一戰再戰》（One Battle After Another）獲得13項提名，其他勁敵《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme）、《科學怪人》（Frankenstein）和《情感的價值》（Sentimental Value）分別獲得九項提名。
今屆奧斯卡最為矚目的必定是主演《Marty Supreme》的著名男演員 Timothée Chalamet，今日因為評論歌劇和芭蕾舞「已無人在乎」而引起全球及歌舞劇界的關注和抨擊，令大家更加關注 Timothée Chalamet 與《罪人們》主演 Michael B. Jordan 的奧斯卡影帝之爭。我們為你整合奧斯卡2026直播懶人包，留意第98屆奧斯卡頒獎典禮時間、奧斯卡入圍名單，見證奧斯卡得獎電影誕生！
2026奧斯卡直播時間為香港時間3月16日（星期一）早上7時，舉行地點是美國荷里活杜比劇院（Dolby Theatre）。
近年香港電視轉播奧斯卡直播並非必然之事，奧斯卡2024香港曾經沒有任何電視直播安排，今年奧斯卡2026直播香港人不用失望，可以收看 ViuTV Six 96台或上網觀看奧斯卡2026直播。第97屆奧斯卡頒獎典禮主持人是電視名嘴 Conan O'Brien，第二次主持奧斯卡頒獎典禮，帶來標誌性的無厘頭風格笑位，2025年就惡搞了《完美物質》換殼一幕，非常逗趣。
《罪人們》（Sinners）
《哈姆尼特》（Hamnet）
《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme）
《科學怪人》（Frankenstein）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《鐵路夢影》（Train Dreams）
《F1 電影》（F1）
《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）
Ryan Coogler/《罪人們》
PmChloé Zhao/《哈姆尼特》
Josh Safdie/《Marty Supreme：癲造之才》
Joachim Trier/《情感的價值》
Timothée Chalamet/《Marty Supreme》
Leonardo DiCaprio/《一戰再戰》
Wagner Moura/《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）
Ethan Hawke/《藍月》（Blue Moon）
Emma Stone/《暴蜂尼亞》（Bugonia）
Kate Hudson/《藍色情歌》（Song Sung Blue）
Renate Reinsve/《情感的價值》《Marty Supreme：癲造之才》
Rose Byrne/《媽的多重悲劇》（If I Had Legs I’d Kick You）
Benicio del Toro/《一戰再戰》
Jacob Elordi/《科學怪人》
Delroy Lindo/《罪人們》
Stellan Skarsgård/《情感的價值》
Elle Fanning/《情感的價值》
Wunmi Mosaku/《罪人們》
Teyana Taylor/《一戰再戰》
Inga Ibsdotter Lilleaas/《情感的價值》
《外星奇遇記》（Elio）
《優獸大都會2》（Zootopia 2）
《Kpop 獵魔女團》（K-Pop：Demon Hunters）
《彩虹少年》（Arco）
《愛美麗的奇幻漫遊》（Little Amélie or the Character of Rain）
《The Holdovers》
《藍月》（Blue Moon）
《這只是個意外》（It Was Just an Accident）
《Marty Supreme：癲造之才》（Marty Supreme）
《情感的價值》
《暴蜂尼亞》
《科學怪人》
《哈姆尼特》
《鐵路夢影》
〈Dear Me〉/《黛安﹒華倫：無情》（Diane Warren: Relentless）
〈Golden〉/《Kpop 獵魔女團》
〈I Lied to You〉/《罪人們》
〈Sweet Dreams of Joy〉/《威爾第萬歲》（Viva Verdi!）
〈Train Dreams〉/《鐵路夢影》
Jerskin Fendrix/《暴蜂尼亞》
Alexandre Desplat/《科學怪人》
Max Richter/《哈姆尼特》
Jonny Greenwood/《一戰再戰》
《科學怪人》
《一戰再戰》
《罪人們》
《末世狂沙》（Sirāt）
Stephen Mirrione/《F1 電影》
Ronald Bronstein/《Marty Supreme：癲造之才》
Olivier Bugge Coutté/《情感的價值》
Michael P. Shawver/《罪人們》
《科學怪人》
《Marty Supreme：癲造之才》
《一戰再戰》
《鐵路夢影》
《國寶》（Kokuho）
《罪人們》
《粉碎機》（The Smashing Machine）
《醜姐姐》（The Ugly Stepsister）
最佳服裝設計：《科學怪人》
《阿凡達：火與燼》
《科學怪人》
《哈姆尼特》
《Marty Supreme：癲造之才》
《罪人們》
最佳選角：《一戰再戰》
《哈姆尼特》
《Marty Supreme：癲造之才》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《罪人們》
《F1 電影》
《侏羅紀世界：重生》
《迷途巴士》
《罪人們》
《科學怪人》
《哈姆尼特》
《Marty Supreme：癲造之才》
《一戰再戰》
《罪人們》
《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）/巴西
《純屬伊朗意外》（It Was Just an Accident）/法國
《情感的價值》（Sentimental Value）/挪威
《末世狂沙》（Sirāt）/西班牙
《加沙女孩的聲音》（The Voice of Hind Rajab）/突尼西亞
《阿拉巴馬囚途》（The Alabama Solution）
《緊抱詩人時光》（Come See Me in the Good Light）
《穿石而行》（Cutting Through Rocks）
《無名氏先生》（Mr. Nobody Against Putin）
《完美鄰居：鄰里衝突悲劇實錄》（The Perfect Neighbor）
《所有空房間》（All the Empty Rooms）
《烽火孤鏡：布倫特·雷諾的戰地人生》（Armed Only with a Camera：The Life and Death of Brent Renaud）
《不復存在的兒童》（Children No More："Were and Are Gone"）
《魔鬼很忙》（The Devil Is Busy）
《完全陌生》（Perfectly a Strangeness）
《歌手》（The Singers）／《互換唾液的兩個人》（Two People Exchanging Saliva）
《屠夫的污跡》（Butcher's Stain）
《多蘿西的一位朋友》（A Friend of Dorothy）
《珍﹒柯士甸的時代劇》（Jane Austen's Period Drama）
《蝴蝶》（Butterfly）
《生生不息》（Forevergreen）
《退休計劃》（Retirement Plan）
《三姊妹》（The Three Sisters）
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