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Dragon Boat Festival
Photograph: Courtesy HKTB | Dragon Boat Festival
Photograph: Courtesy HKTB

2026端午節活動推介 香港龍舟比賽地點時間表

慶祝傳統節日

Cassia Chan
撰文 Cassia Chan
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迎接端午節2026，香港各區按照傳統的端午節習俗舉辦龍舟比賽，以驅除惡運，祈求平安。香港端午節龍舟活動深受歡迎，多年來由節慶傳統發展成為運動競賽和盛事，每年大澳端午龍舟遊涌吸引港人和遊客朝聖之外，維港海濱都會舉行盛大的國際龍舟邀請賽，匯聚世界各地的運動好手競賽。想感受熾熱的節慶氣氛，即看2026端午節活動推介，留意各區龍舟比賽地點和時間表，趁端午節長週末好好放鬆一下吧。

端午節2026活動推介 香港龍舟比賽地點時間表

香港國際龍舟節2026

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香港國際龍舟節2026
香港國際龍舟節2026
Photograph: Courtesy HKTB

香港大型端午節龍舟盛事回歸！踏入50週年的永明香港國際龍舟邀請賽2026載譽歸來，全球龍舟好手在6月27至28日雲集上演百舸爭流的激戰，主辦單位由6月19日至7月1日舉辦香港國際龍舟節2026，帶來美食節和啤酒樂園。

2026香港國際龍舟賽舉行地點為尖沙咀海濱，來自世界各地16個國家的超過220支隊伍競爭冠軍。你可以一連兩日在尖沙咀東部海濱觀賞連場賽事，包括50週年「漁民盃」，將有六支本地漁民隊伍參加；「扮嘢大賽」中龍舟隊伍更可以怪趣打扮參加「扮嘢大賽」，炒熱現場熾熱氣氛！

比賽當日，你可以到尖沙咀海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶​免費入場，在有蓋看台觀賽；香港國際龍舟邀請賽2026直播將於港台電視31播出，此外尖沙咀星光大道近星巴克外​和尖沙咀梳士巴利花園設有賽事直播專區。

今年香港國際龍舟邀請賽以嘉年華形式舉行，由6月19日起別錯過一系列端午節活動，星光大道下午1時起開放「龍舟美食街」，發售龍舟主題美食；梳士巴利花園「悠閒區」提供多元體驗，包括吹糖、製作灰水糭、編織漁網等非遺文化到虛擬實境龍舟划槳挑戰。

別錯過星光大道（K11 Musea 對出空地）設置「啤酒樂園」，帶來多款冰凍啤酒和現場舞台表演；同場將有一艘長達22米的傳統木龍舟，大家可以在電影《迷你兵團與大怪獸》龍舟主題擺設或是巨型可口可樂樽及龍舟裝置前打卡。

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大澳端午龍舟遊涌2026

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大澳端午龍舟遊涌2026
大澳端午龍舟遊涌2026
Photograph: Shutterstock

大澳端午龍舟遊涌2026將於6月18及6月19日回歸，是每年端午節不可錯過的本地傳統節慶活動。每年農曆五月初四及初五，大澳三大漁業行會扒艇行、鮮魚行和合心堂會進行端午龍舟遊涌，用龍舟拖行載有神像的神艇巡遊大澳所有水道，祈求大家水陸平安。相傳在百年前大澳曾經出現瘟疫，漁民在小艇上載有大澳不同廟宇的神像，用龍舟拖着小艇在水道上巡遊，驅趕瘟疫。歷史悠久的大澳端午龍舟遊涌是香港獨有的傳統活動，並列入國家級非遺代表性項目名錄。

全新可開合行人橋鹽田橋及寶珠潭橋啟用，在端午龍舟遊涌期間，橋身可開啟讓龍舟與神像通過，開啟後可成為觀景台，大家可以近距離觀賞活動。

大澳端午龍舟遊涌2026時間：6月18日 9am-1pm：6月19日 8.30am-3pm

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2026端午節龍舟比賽時間表及地點

2026端午節龍舟比賽時間表及地點
2026端午節龍舟比賽時間表及地點
Photograph: Shutterstock

今年端午節為6月19日，香港端午節龍舟比賽大多在正日舉行，以下是2026端午節龍舟比賽時間表及地點。

2026端午節龍舟賽地點時間表:

赤柱國際龍舟錦標賽2026
今年端午節，香港各區都會舉行大大小小的龍舟比賽，當中赤柱盛事赤柱國際龍舟錦標賽在6月19日強勢回歸。赤柱龍舟傳統源自60年代，由昔日天后廟前的酬神儀式發展成為在赤柱正灘舉行的國際賽事，而由赤柱龍舟協會舉辦的龍舟競渡今年踏入第55週年，今年匯聚全球各地共185支隊伍，整日上演47場激烈賽事。赤柱國際龍舟錦標賽2026賽事將會進行男女組、混合組賽事，設有商行混合團組別和亞洲運動醫學學院盃。下午2時正大會將舉⾏⼀年⼀度的盛⼤⿓⾈點睛儀式，屆時邀請社兩屆冬奧⾦牌得主⾕愛凌到現場主禮；當日下午4時30分至晚上7時30分將會舉行沙灘 DJ 派對。

地點：赤柱正灘
日期：2026年6月19日（8am-4pm）
交通：港鐵中環站 A 出口或香港站 B1 出口鄰近的交易廣場，搭乘6、6X或260號巴士前往赤柱村巴士總站；由銅鑼灣渣甸街出發，搭乘40或40X號綠色小巴，到赤柱市集村站下車。

端午節沙田龍舟競賽2026
沙田龍舟競賽自1984年起舉行，每年端午節在城門河（翠榕橋至沙燕橋之間河道）上演激烈競賽，今年大家可以在河畔花園對出的河岸觀賞賽事。

地點：沙田城門河
時間：2026年6月19日（8am-1pm）

大埔龍舟競賽及嘉年華2026
大埔龍舟賽2026年是區內的大型盛事，在大埔海濱公園堤畔舉行。大家除了看賽事之外，當然要到在方正花園舉行的大埔龍舟嘉年華美食街同及遊戲攤位外，由上午9時至下午4時舉行。

地點：大埔海濱公園堤畔
時間：2026年6月19日8.30am-4pm）

屯門龍舟競渡2026
地點：屯門第四十四區青山灣避風塘
時間：2026年6月19日（9am-1pm）（入場門票已派發完畢）

西貢區龍舟競賽嘉年華2026
地點：西貢碼頭海傍
時間：2026年6月19日（8am-1.30pm）

香港仔龍舟競渡大賽2026
地點：香港仔海濱公園
時間：2026年6月19日（9am-4pm）（入場門票已派發完畢）

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