香港大型端午節龍舟盛事回歸！踏入50週年的永明香港國際龍舟邀請賽2026載譽歸來，全球龍舟好手在6月27至28日雲集上演百舸爭流的激戰，主辦單位由6月19日至7月1日舉辦香港國際龍舟節2026，帶來美食節和啤酒樂園。

2026香港國際龍舟賽舉行地點為尖沙咀海濱，來自世界各地16個國家的超過220支隊伍競爭冠軍。你可以一連兩日在尖沙咀東部海濱觀賞連場賽事，包括50週年「漁民盃」，將有六支本地漁民隊伍參加；「扮嘢大賽」中龍舟隊伍更可以怪趣打扮參加「扮嘢大賽」，炒熱現場熾熱氣氛！

比賽當日，你可以到尖沙咀海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶​免費入場，在有蓋看台觀賽；香港國際龍舟邀請賽2026直播將於港台電視31播出，此外尖沙咀星光大道近星巴克外​和尖沙咀梳士巴利花園設有賽事直播專區。

今年香港國際龍舟邀請賽以嘉年華形式舉行，由6月19日起別錯過一系列端午節活動，星光大道下午1時起開放「龍舟美食街」，發售龍舟主題美食；梳士巴利花園「悠閒區」提供多元體驗，包括吹糖、製作灰水糭、編織漁網等非遺文化到虛擬實境龍舟划槳挑戰。

別錯過星光大道（K11 Musea 對出空地）設置「啤酒樂園」，帶來多款冰凍啤酒和現場舞台表演；同場將有一艘長達22米的傳統木龍舟，大家可以在電影《迷你兵團與大怪獸》龍舟主題擺設或是巨型可口可樂樽及龍舟裝置前打卡。