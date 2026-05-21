每年農曆四月初八是紀念佛祖釋迦牟尼誕生的日子，在香港佛誕列為法定假日及公眾假期，無論你是否佛教徒都歡迎參加各種慶祝佛誕活動。2026年佛誕為5月24日，我們為大家總結集合各大佛教團體和寺廟的2026佛誕活動好去處，由佛誔浴佛到維園佛誕嘉年華都有，別錯過佛誕由來習俗的小知識！慶祝佛誕的同時，當然要看看香港素食餐廳推介和長洲太平清醮。
佛誕2026好去處推介
每逢農曆四月初二至初八是寶蓮禪寺浴佛節，寶蓮禪寺會舉行盛大的浴佛法會，並由即日至5月31日在大雄寶殿前廣場供奉太子像（釋迦牟尼佛誕生像），歡迎公眾參加浴佛儀式，洗滌無明煩惱和多生業垢。此外，即日至5月24日舉行佛誕大悲法會，並在5月24日免費供應素齋。
香港佛誕由來習俗
佛誕由來歷史
香港佛光道場分享「浴佛節」佛誕由來，《佛說太子瑞應本起經》卷上載，古印度迦毗羅衛國的王后摩耶夫人在四月八日生下了悉達多太子（釋迦牟尼），四天王以香湯沐浴太子身；《普曜經》記載悉達多太子誕生時，九條龍在天空下香雨，以香水浴聖尊。後世佛教徒為慶祝佛陀誕生，每逢農曆四月八日舉行浴佛法會。
根據寶蓮禪寺，慶祝佛誕由來的傳統可追溯至西元前三世紀的阿育王時代。在《鄴中記》記載，後趙皇帝石虎下令製作一輛載有佛像的車子，在佛誕日沿街巡遊讓人觀禮；到了唐朝佛誕節成為官方假日。
香港佛誕日期及假期
由南宋開始佛教傳入香港，香港政府在1999年起將農曆四月初八佛誕日列為公眾假期，今時今日佛誕假期更成為法定假日。2026佛誕日期為5月24日，翌日為公眾假期。
佛誕習俗傳統
每年佛誕香港的佛教道場都舉行浴佛活動來紀念佛陀的誕生，此外舉行誦經、普佛、講經、傳燈、放生等活動。根據香港佛教聯合會，浴佛可以洗滌身心和煩惱，增長智慧，讓人生趨善去惡，無論是不是佛教徒都可以參加浴佛這個佛誕習俗傳統。
蒝荽餅是佛誕習俗中的應節食物，用欒樨樹的葉混合麵粉及糖等而製成，具有清熱解毒、暖胃去癪的功效。蒝荽餅的味道充滿甘苦，寓意人生有甜、酸、苦、辣。時至今日，蒝荽餅成為供佛必備的食物，以求消災免難。
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