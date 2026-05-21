香港佛光道場分享「浴佛節」佛誕由來，《佛說太子瑞應本起經》卷上載，古印度迦毗羅衛國的王后摩耶夫人在四月八日生下了悉達多太子（釋迦牟尼），四天王以香湯沐浴太子身；《普曜經》記載悉達多太子誕生時，九條龍在天空下香雨，以香水浴聖尊。後世佛教徒為慶祝佛陀誕生，每逢農曆四月八日舉行浴佛法會。

根據寶蓮禪寺，慶祝佛誕由來的傳統可追溯至西元前三世紀的阿育王時代。在《鄴中記》記載，後趙皇帝石虎下令製作一輛載有佛像的車子，在佛誕日沿街巡遊讓人觀禮；到了唐朝佛誕節成為官方假日。