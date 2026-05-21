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維園佛誕嘉年華
Photograph: Facebook/香港佛光道場
Photograph: Facebook/香港佛光道場

2026佛誕活動及浴佛好去處 佛誕由來習俗與佛誕假日期一覽

香港佛誕慶祝活動推介

Cassia Chan
撰文 Cassia Chan
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每年農曆四月初八是紀念佛祖釋迦牟尼誕生的日子，在香港佛誕列為法定假日及公眾假期，無論你是否佛教徒都歡迎參加各種慶祝佛誕活動。2026年佛誕為5月24日，我們為大家總結集合各大佛教團體和寺廟的2026佛誕活動好去處，由佛誔浴佛到維園佛誕嘉年華都有，別錯過佛誕由來習俗的小知識！慶祝佛誕的同時，當然要看看香港素食餐廳推介和長洲太平清醮

佛誕2026好去處推介

維園佛誕嘉年華2026

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維園佛誕嘉年華2026
維園佛誕嘉年華2026
Photograph: Facebook/香港佛光道場

今年香港佛誕活動好去處別錯過維園佛誕嘉年華2026！今年佛誕嘉年華在5月24日舉行，在銅鑼灣維園（第4、5、6號球場）帶來浴佛、敲鐘許願和攤位等。維園浴佛嘉年華由國際佛光會香港協會和香港佛光道場主辦，維園佛誕嘉年華2026將於維園帶來開幕典禮、花果祈福、釋迦族巡遊等活動。現場設置過百個攤位，匯聚亞洲美食坊、素食、義賣、攤位遊戲、抄經許願、悉達多公仔見面拍照、千人積木拼圖接力等佛誕活動。維園佛誕嘉年華2026免費入場，更多詳情可瀏覽官方社交平台

維園佛誕嘉年華交通：港鐵銅鑼灣站E出口、天后站A2出口步行前往

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寶蓮禪寺浴佛節2026

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寶蓮禪寺浴佛節2026
寶蓮禪寺浴佛節2026
Photograph: Cara Hung

每逢農曆四月初二至初八是寶蓮禪寺浴佛節，寶蓮禪寺會舉行盛大的浴佛法會，並由即日至5月31日在大雄寶殿前廣場供奉太子像（釋迦牟尼佛誕生像），歡迎公眾參加浴佛儀式，洗滌無明煩惱和多生業垢。此外，即日至5月24日舉行佛誕大悲法會，並在5月24日免費供應素齋。

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2026佛誕活動：慈山寺佛誕開放日

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2026佛誕活動：慈山寺佛誕開放日
2026佛誕活動：慈山寺佛誕開放日
Photograph: Shutterstock

5月24日是佛誕，各地寺廟皆舉行不同慶祝活動，大家別錯過大埔慈山寺佛誕開放日2026。慈山寺佛誕開放日將於5月23至24日舉行，歡迎善信和公眾入場浴佛。慈山寺堪稱全港最美寺廟，仿唐建築風格，廟內禁香火，以清水禮佛，氣氛莊嚴整潔，加上全港獨有的70米高觀音像，是深受歡迎的靜修之地。平日到訪慈山寺須預約，難得舉行佛誕開放日，記得把握機會網上登記入場，名額有限，額滿即止。

慈山寺交通：港鐵大埔墟乘搭小巴20B至洞梓路與普門路交界，再步行10分鐘前往；平日可乘搭20T至慈山寺門外，更多路線瀏覽官網

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香港佛誕由來習俗

佛誕由來歷史

香港佛光道場分享「浴佛節」佛誕由來，《佛說太子瑞應本起經》卷上載，古印度迦毗羅衛國的王后摩耶夫人在四月八日生下了悉達多太子（釋迦牟尼），四天王以香湯沐浴太子身；《普曜經》記載悉達多太子誕生時，九條龍在天空下香雨，以香水浴聖尊。後世佛教徒為慶祝佛陀誕生，每逢農曆四月八日舉行浴佛法會。

根據寶蓮禪寺，慶祝佛誕由來的傳統可追溯至西元前三世紀的阿育王時代。在《鄴中記》記載，後趙皇帝石虎下令製作一輛載有佛像的車子，在佛誕日沿街巡遊讓人觀禮；到了唐朝佛誕節成為官方假日。

香港佛誕日期及假期

由南宋開始佛教傳入香港，香港政府在1999年起將農曆四月初八佛誕日列為公眾假期，今時今日佛誕假期更成為法定假日。2026佛誕日期為5月24日，翌日為公眾假期。

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佛誕習俗傳統

佛誕習俗傳統
佛誕習俗傳統
Photograph: Mike Clarke/AFP

每年佛誕香港的佛教道場都舉行浴佛活動來紀念佛陀的誕生，此外舉行誦經、普佛、講經、傳燈、放生等活動。根據香港佛教聯合會，浴佛可以洗滌身心和煩惱，增長智慧，讓人生趨善去惡，無論是不是佛教徒都可以參加浴佛這個佛誕習俗傳統。

蒝荽餅是佛誕習俗中的應節食物，用欒樨樹的葉混合麵粉及糖等而製成，具有清熱解毒、暖胃去癪的功效。蒝荽餅的味道充滿甘苦，寓意人生有甜、酸、苦、辣。時至今日，蒝荽餅成為供佛必備的食物，以求消災免難。

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