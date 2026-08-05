Time Out 說

Chiikawa 與天星小輪首次合作打造特別版渡輪，即日至9月27日期間《劇場版 Chiikawa 人魚島的秘密》特別版天星小輪啟航，在維港兩岸天星碼頭來回接載粉絲。

吉伊卡哇 Chiikawa、小八 Hachiware、兔兔 Usagi 以全新劇場版渡假造型，由即日至9月27日在 Chiiakwa 天星小輪不同角落亮相，船艙上更掛滿劇場版主題彩旗。Chiiakwa 天星小輪航行時間為活動期間上午6時30分至晚上11時30分，航班出發時間或因實際情況改變。

別錯過位於尖沙咀碼頭往灣仔方向的劇場版主題樓梯，飾以14款劇場版限定角色造型海報，包括吉伊卡哇、小八、兔兔與飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺與劇場版新角色島二郎、賽蓮、人魚、一葉、二葉的角色海報，以及兩款電影宣傳海報，等待大家來打卡。

此外，Chiikawa 和天星小輪推出《劇場版 Chiikawa 人魚島的秘密》天星小輪限定前賣券套裝（$180），包括限定成人單程船票、特別版電影門票、劇場版主題磁石，7月28日起在尖沙咀天星碼頭海港遊售票處搶購，先到先得，售完即止。活動期間，現場購買 Chiikawa 天星小輪限定前賣券套裝或到朗豪坊 Chiikawa 主題活動，均可免費獲得《劇場版 Chiikawa 人魚島的秘密》主題限量明信片一張；記得到草裙造型主題印章加油站（尖沙咀往灣仔碼頭及往中環碼頭上層、中環碼頭上層、灣仔碼頭上層），集齊印章留作紀念，順便為三位主角打氣。更多詳情可瀏覽天星小輪及羚邦映畫的社交平台。