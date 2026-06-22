2026「Time Out 推介」參加讀者之選投票贏獎品！

香港 Jen 酒店全新客房及套房已經登場，同時升級天台運動與休閒設施，完美融合自然舒適格調與精緻設計，為西環中心地帶提供煥然一新的都會生活體驗。
香港 Jen 酒店送出雙人套房住宿連早餐體驗（價值約$3,500)，以及位於酒店二樓的馬來一菜館餐飲券(價值 $1,000)，讓你品嚐正宗風味的星馬菜。
香港 Jen 酒店
香港皇后大道西508號
「Time Out 推介」名單（Time Out Recommends）回歸！今年我們繼續發掘城中最佳商戶及場所，為香港讀者搜羅本地最新遊樂資訊，仲有，我們需要你的意見！誠邀大家參加 2026「Time Out 推介」讀者之選投票，告訴我們你最喜愛的香港餐廳、咖啡店、酒吧或購物店等，讓我們將它們加入名單之內。
只需 click 入以下表格投票，你即有機會獲得豐富獎品，包括：港島及九龍香格里拉酒店雙人自助晚餐、香港 Jen 酒店及九龍東帝苑酒店全新套房 staycation 連餐飲禮券、Montana 及香港嘉里酒店紅糖酒吧的雞尾酒體驗，總值超過$8,000！
香港 Jen 酒店全新客房及套房已經登場，同時升級天台運動與休閒設施，完美融合自然舒適格調與精緻設計，為西環中心地帶提供煥然一新的都會生活體驗。
香港 Jen 酒店送出雙人套房住宿連早餐體驗（價值約$3,500)，以及位於酒店二樓的馬來一菜館餐飲券(價值 $1,000)，讓你品嚐正宗風味的星馬菜。
香港 Jen 酒店
香港皇后大道西508號
九龍東帝苑酒店經重新設計及全面翻新，蛻變為擁有366間客房的寧靜城市綠洲，巧妙融合以大自然為靈感的設計、親子友善概念及寵物友善服務，打造嶄新的現代都市度假體驗。
九龍東帝苑酒店送出天際花園小築雙人住宿，歡迎帶同毛孩一起體驗。住宿連餐飲券（價值$500）適用於酒店餐廳 Ponentino，其為尖沙咀帝苑酒店經典餐廳 Sabatini Ristorante Italiano 的姊妹餐廳，你可一邊品味意大利風情，一邊飽覽日落美景。
九龍東帝苑酒店
將軍澳香港將軍澳唐德街3號
港島香格里拉大酒店送出人氣全日餐廳 Café TOO 雙人自助晚餐（價值$1,796）。Café TOO 向來是城中自助餐愛好者的心頭好，匯聚讓人目不暇給的環球美饌，從冰鎮海鮮山、Live Cooking、地道亞洲風味到精緻西式料理應有盡有；肉食獸不能錯過源源不絕的頂級靚扒。記得留肚給琳琅滿目的精緻甜品，為自助餐盛宴畫上完美句號。
Café TOO
太古廣場港島香格里拉大酒店7樓
九龍香格里拉大酒店 Café Kool 亦送出雙人自助晚餐（價值 $1,696）你可於12個開放式廚房，無限添選包括東南亞菜、西式美食和日本料理等，也有高質海鮮和一系列清真佳餚，滿足不同的需求。全新「肉饗盛宴」自助餐主打各式燒烤肉類及海鮮菜式，逾200款美食於不同時段輪流供應。六月推介美食包括：帝王蟹蒸蛋白、醉南非鮑魚、姬松茸海參燉雞、金銀蒜蒸龍蝦及鮮松露皇帝蟹肉意大利燴飯等。密切期待更多新菜式登場！
Café Kool
尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉閣樓
Red Sugar 設有寬敞的270度露天平台，你可放鬆心情將維港風景盡收眼底。酒吧每款飲品均由調酒師匠心調製而成，帶來別具一格的非凡味覺體驗。
Red Sugar 送出雙人雞尾酒體驗連佐酒小吃（價值$800）。必試其全新粵式風味雞尾酒系列，嚴選嶺南時令食材，將四時風物化作杯中調酒。如經典 Old Fashioned 雞尾酒融入以鵝油油洗的波本威士忌，醇厚鹹香，再煙燻於荔枝木的幽雅香氣之中，致意廣式燒鵝炭烤古法。
Red Sugar
九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店7樓
世一酒吧 Bar Leone 的姊妹酒吧 Montana，酒單向古巴雞尾酒的黃金年代致敬，你可跟閨密或愛侶沉浸於70年代的邁阿密裝潢中歡樂暢飲。Montana 送出雙人雞尾酒體驗，包括兩杯自選飲品及一份迷你手撕豬肉漢堡（價值$700）。推介我們至愛的 Café Havana 雞尾酒！
Montana
上環荷李活道108號
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