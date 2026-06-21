Time Out 說

新加坡人氣精品雪糕品牌 The Ice Cream & Cookie Co. 2024年登陸香港，於中環開設實體店，帶來多款原創的獨特亞洲風味。12款口味包括：班蘭椰子、味噌楓糖合桃、黑芝麻麻糬、可可榛子、薄荷碎朱古力、芒果麻糬等，當中三款會定期轉換。堂食也有英式椰棗布甸或黑牛、白牛等，滿足甜品控的味蕾。

今個暑假 ICC 以「傳承風味」靈感推出全新雪糕三明治口味——斑蘭冰凍甜點配朱古力碎曲奇及黑芝麻冰凍甜點配朱古力碎曲奇，同時亦推出多層次的脆皮雪條，靈感取自品牌發源地星加坡的經典味道，例如咖啡「Kopi C」牛奶咖啡脆皮雪條及斑蘭椰子脆皮雪條。

全新配方的黑芝麻雪糕搭配品牌招牌朱古力碎曲奇。產品採用由日本正宗黑芝麻，並以優質日本乳製品調製，令口感特別絲滑細緻，散發深沉濃郁、堅果般的香氣與層次。為配合注重健康的人士，配方使用未精製椰子花蜜作為天然甜味來源，於不影響整體豐富香甜口感的前提下，能有效降低整體糖分。

斑蘭迷必試斑蘭冰凍甜點配朱古力碎曲奇，採用來自馬來西亞的斑蘭萃取物，零人工香料，配上日本乳製品及精製椰子花蜜作為甜味來源，令斑蘭芳香同熱帶氣息自然平衡，甜而不膩。

此外凡於 City’super 或其他指定超市或便利店推廣攤位購買 ICC 系列滿指定金額，可獲贈包括招牌 Pandan Man 斑蘭先生、曲奇三明治毛絨公仔隨手包以及舒壓雪糕三明治按鍵吊飾等，數量有限，送完即止。