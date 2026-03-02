登記
Gyu+bar by miyoshi

  • 餐廳
  • 銅鑼灣
Time Out 說

銅鑼灣全新日法餐酒館 Gyu+bar by miyoshi 的空間設計靈感源自日式禪意花園，開放式廚房加上特色酒窖，打造輕鬆氣氛的現代小酒館。餐廳請來京都傳奇和牛懷石名店 にくの匠三芳（Niku no Takumi Miyoshi）」 的主理人伊藤力（Tsutomu Ito） 親自設計菜單，並由同樣來自京都、擅長烹調法餐的女主廚松田亞弓（Ayumi Matsuda）坐鎮，演繹日法融合的柴燒烹調技藝。

Gyu+bar by miyoshi 提供來自世界各地的優質牛種，廚師團隊會根據肉質的不同特性，度身烹調。如充滿迷人果木香氣的後臀肉蓋、口感軟柔而肉味豪邁濃厚的外橫膈膜，還有洋溢炭焙氣息的和牛舌，各有各滋味。必試招牌三芳叉燒，選用澳洲 A5 和牛胸腹肉（Brisket）先以日式醬汁慢煮至軟腍，再以荔枝柴火炙烤上色及沾上果木燻香，佐以西班牙風味的 Romesco 醬享用。除了牛肉料理，也提供多款海鮮菜式。稱得上為酒館，Gyu+bar by miyoshi 的酒單也絕不馬虎，過百種專業紅白酒與清酒選擇，還有極具儀式感的特色調酒及無酒精飲品，為濃郁的柴火料理平衡解膩。

詳情

地址：
銅鑼灣希慎道33號利園一期4樓401&404號
香港
最新情報
