Time Out 說

香港萬麗海景酒店推出全新餐飲概念 Food Studio，重新演繹自助餐體驗 讓你盡情品嚐一系列以海膽、魚子醬、新鮮龍蝦及和牛等入饌的菜式，並結合多款亞洲與國際地道美食；有別於傳統自助餐「重量」的模式，Food Studio 更強調精緻美食體驗。必試推介包括：海膽意大利粉、即蒸新鮮龍蝦、龍蝦伊麵。冰鎮海鮮陣容同樣豐盛，當中包括龍蝦、麵包蟹、帶子、鱈場蟹腳、翡翠螺、青口等，並有自家製醃三文魚配醃三文魚籽及香草油醋汁、香烤原隻澳洲羊腿、香焗三文魚與香脆乳豬等。

今個暑假 Food Studio 推出「川味辛香盛夏」自助餐，邀請成都瑞吉酒店中菜廚師長王海衛客席主理，將正宗川菜的精緻辛香融入升級自助餐體驗之中。菜式由王師傅拿手的極致香麻佳餚，到老少咸宜的非辛辣經典美饌，應有盡有。冷盤如張飛麻辣牛肉、夫妻肺片及口水雞等川味經典；熱菜則盡顯川式辛香的魅力，包括麻辣小牛肉、渝州金椒辣子雞、四川水煮魚等。而晚市限定的開放式現煮檔亦將盛夏黑松露的豐郁大地香氣帶到餐桌，必試鴨肝配片皮鴨伴夏季黑松露及牛肝菌牛蒡清湯浸鴨肝伴香菇、蘆筍及夏季黑松露。

留肚甜品環節也帶來辛香玩味，包括辣椒士多啤梨林明頓蛋糕及辣椒朱古力蛋糕，為甜品桌增添驚喜焦點。

凡於萬麗網上商店預訂，即可享自助午餐75折及自助晚餐85折優惠。