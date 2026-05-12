Time Out 說

口碑載道的 Feather & Bone 每週優惠正式換上新面貌，加入多款令人期待的新部位，肉迷必讚！Feather & Bone 於門市零售櫃枱及網店同步推出「日日有驚喜」每週優惠，一星期七天都有特惠靚肉及優質海鮮輪流登場。無論是熱愛豐腴油脂的牛魔王，還是追求健康鮮味的食客，都能以激筍價入手心水優質食材。牛魔王必買澳洲草飼肉眼或牛柳；愛甘香的別錯過 T骨牛扒和西冷；喜歡油花脂香，必試和牛肉眼；愛海鮮亦可選購新鮮挪威三文魚，各款低至半價，每日輪住搶！靚扒款式與折扣更會不時轉換，保證時刻充滿新鮮感與驚喜，捕捉心水靚扒就要密切留意 Feather & Bone 門市和社交媒體專頁！

除了全港七間零售分店有售，客人更可在優惠當日於 Feather & Bone 網店搶購，只要於下午2時前訂購下單並消費滿$600或以上，即可享即日送貨及免運費優惠，慳得更多！更多優惠詳情及網上訂購：https://featherandbone.com.hk/collections/weekly-offers

Feather & Bone 於銅鑼灣利園二期的分店，設有凍肉及乾貨零售區、餐廳及品牌首間麵包烘焙店，當中包括每星期從澳洲及歐洲農場空運到港的優質鮮肉、來自荷蘭的新鮮蔬果、英國的茶包及零食、亦有本地生產的蜜糖和啤酒等，種類包羅萬有，一站式為你提供優質的選購食材及用餐體驗。