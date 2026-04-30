Time Out 說

中環拿坡里薄餅餐廳 Falcone 分店進駐山頂一週年，室內設計及餐單均換上新裝重新登場。不可錯過新加入的單點菜式，包括前菜金黃酥脆的炸牛奶芝士球（Mozzarella Fritta）（$228）與菠菜肉丸（Spinach Meatballs）（$228），；主菜推介伏特加螺絲粉（Fusilli alla Vodka）（$248）、香脆的水牛芝士雞（Chicken Parmesan）（$388）。Falcone 薄餅依然主角，是餐廳的核心，試試充滿肉香的豬肉肉丸薄餅（Polpette）（$258）或意式肉腸瑞可塔芝士薄餅（Mortadella and Ricotta）（$258）等。

Falcone 特別於山頂店限定推出全新早餐菜單，逢星期六、日及公眾假期上午10時至中午12時供應（每月首個星期日除外）。另於每月首個星期日舉行親子早午餐派對（成人$488；小童$88）打造熱鬧無比的意大利家庭聚會場景，更有專為小朋友而設的「小小破壞王」體驗。12歲以下小童可無限暢享薄餅、意粉與意式雪糕，下午時段更設有臉部彩繪、互動遊戲與扭氣球的活動環節，讓整日都充滿歡樂。