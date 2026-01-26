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香港
洋溢經典風情的法式餐館 Chouchou﹐廚藝由行政總廚 Cédric Tsia 主理，他曾於文華東方酒店 Amber 及Louise 等殿堂級食府，擅長精緻法菜。餐廳強調共享用餐的樂趣，設有多款招牌分享菜式包括香橙慢烤全鴨 ($758 供兩至四位用)，整隻經過乾式熟成、濃縮風味的鴨隻。經長時間慢火烤製，達成外皮酥香、肉質柔潤的完美境界，再均勻塗裹上馥郁的香橙香料醬汁，色澤亮麗，香氣撲鼻。若想體驗地道鄉村風味，法式傳統酥皮餡餅 ($688供兩至四位用) 是不二之選。切開金黃酥脆的外皮，餡料是法國黑松露、Comté 芝士、巴黎火腿與馬鈴，香氣四溢，佐以特調的鹹香肉汁，每一口都是最質樸踏實的法式家常風味。
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