2026「Time Out 推介」名單：餐廳食肆

Associazione Chianti
Amber
Ăn Chơi’
Andō
Ankôma
Arbor
Belon
Big JJ Seafood Hotpot Restaurant
Bistrot du Vin
鵝頸橋四季火鍋
Caprice
Carbone
Carna by Dario Cecchini
Cuit
Dieci
Don Pedro
都爹利會館
Embla
Estro
Fiata by Salvatore Fiata
Fireside
Fish & Chick
Flat Iron Steak (IFC)
Fugazzi Pizzeria Napoletana
Godenya
Grand Hyatt Steakhouse
Grand Majestic Sichuan
Grissini
Gyoza AnD
Hansik Goo
Heimat
口利福
House of Culture
志
Kyanbasu by Mt. Yotei
L’Atelier de Joël Robuchon
L’Envol
La Rambla By Catalunya
麗晶軒
劉森記麵家
Le Le
Leela
Little Napoli
Louise
LPM Restaurant & Bar
Magistracy Dining Room and Botanical Garden
麥文記
Mama Tiger
萬豪金殿
明閣
茗悅
Mirror Burger
Mono
Moo-Lah
Mosu 香港
Nagamoto 長本
New Punjab Club
Nikutoieba Matsuda
港灣壹號
幕多 (尖沙咀)
Prince and the Peacock
Roganic
Roucou
潤
Ryota Kappou Modern
Salisterra
Samsen Sheung Wan 泰館
Samsen Wan Chai 泰麵
蛇王芬
Siaw
Sick! Burger (銅鑼灣)
SOL
Somm
嘉麟樓
鮨藤本
Sushi Saito
唐閣
Ta Vie
鉄板焼・天ぷら旬
Terrace Boulud
大班樓
The Chinese Library
The Spoon Focaccia
The Spoon Pasta Bar
The Steak House
露台餐廳
銅羅
ThongSmith
Top Blade Steak Lab
Trattoria Felino
Twist Pasta Bar
宇田津鮨
Whey
Wing
Yakiniku Great (上環)
Yakiniku Luigi
Yardbird
采悅軒
Yurt
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