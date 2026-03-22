Time Out 說

座落在商業大廈之中，中環隱世餐廳 1111 Ones Restaurant & Lounge 充滿神秘感，柔和燈光帶領客人來到拱門入口，原始砂岩色的波浪條紋及柱身，搭配灰調木色地板，令人彷如置身於羚羊谷的天然岩壁，打造舒適別緻的用餐環境。行政總廚 Chris Chan 擁有超過20年餐飲經驗，曾帶領 The Principal 獲得米芝蓮二星，擅長以新鮮食材和東西合璧的烹調手法，炮製出令人驚艷的美饌。

1111 Ones 首次推出餐廳首個晚市單點菜單，由行政總廚匠心設計及烹調，集結17道精緻菜餚，包當中多道菜式將本地特色糅合於經典意法菜，包括花膠龍蝦湯、伯爵茶釀三黃燒雞、脆皮烤乳豬 ；特別推薦威靈頓鴿胸，採用產自流浮山的金蠔，取代常用的鵝肝，減少油膩感之餘，注入鮮味。

此外，菜單為你炮製多款現代經典料理，賣相和味道都非常吸引，像清新開胃的澳洲深海藍蝦刺身薄片、香煎北海道帶子配樽魚子及芝士脆片、時令北海道海膽扁意粉和美國 SRF 和牛他他；最後以充滿濃郁奶香的意大利 Panna cotta 奶凍配抹茶紅豆作結，為夜晚畫上完美句號。無論是浪漫約會或是好友聚餐，不妨來這家隱世餐廳品嚐美食。

