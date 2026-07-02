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  1. Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong
    Photograph: Courtesy Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong | Dioriviera "Summer Garden Afternoon Tea"
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  2. Dioriviera "Summer Garden Afternoon Tea”
    Phtotograpgh: Courtesy Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kon | Dioriviera "Summer Garden Afternoon Tea"
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  3. Dioriviera-inspired cocktails at Swim Club
    Photograph: Courtesy Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong | Dioriviera-inspired cocktails at Swim Club
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尖沙咀金普頓酒店 Dior Beauty「Dioriviera 仲夏花影下午茶」及夏日特調

  • 餐廳
  • 尖沙咀金普頓酒店, 尖沙咀
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Time Out 說

步入盛夏，尖沙咀金普頓酒店餐廳及酒吧首度與 Dior Beauty 合作，由即日至7月26日聯手打造夏日限定下午茶及特調飲品！全天候餐飲空間 Birdsong 帶來「Dioriviera 仲夏花影下午茶」（每位$528），以 Dior 香薰的標誌性花香和花園元素為靈感，為你炮製多款入口清新的甜品及鹹點，包括無花果英式鬆餅配杏桃薰衣草蜂蜜果醬及奶油忌廉、色彩繽紛的玫瑰覆盆子慕斯酥餅配生朱古力、零陵香豆血橙蛋糕雛菊、雛菊香梨杏仁撻等等，加入鮮花的精緻造型設計宛如珠寶一樣，非常適合打卡；鹹點則有鴨肝配血橙法式軟糖、醃三文魚小圓餅綴以魚子醬、吞拿魚他他紫蘇脆片等等。下午茶菜單更推出精心設計的經典 Dior 標誌的抹茶繆思和巴黎咖啡，還有充滿夏日風情的玫瑰橙香咖啡。

天際池畔酒吧 Swim Club 限時推出特色雞尾酒（$168）及無酒精特調（$148），由酒吧總監 Benjamin Boyce 精心設計，每兩星期更新全新組合，啟發自 Dioriviera 香氛。 Talismanic Bloom 結合伏特加、檸檬和紅莓，呼應 Rose Star 的馥郁果香，而 Gris Dior Spritz 以龍舌蘭為基調中，注入西柚和士多啤梨，演繹出 Gris Dior 的經典灰調；另外多款無酒精特調充滿獨特香氣。

凡在活動期間享用指定 Dior 主題餐單，可獲贈「 Dioriviera 夏日之旅 」 邀請卡，在星期四至日參與 Swim Club Dioriviera 夏日之旅活動，或在星期一至三到 K11 Musea Dior Beauty 專門店換領香氛諮詢及精選體驗套裝。更多詳情及訂座安排請瀏覽官網

詳情

地址：
尖沙咀金普頓酒店
尖沙咀中間道11 號香港尖沙咀金普頓酒店12樓
香港

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