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香港
一個小小空間，只有數個座位的咖啡店，卻充滿店主與客人的交流。好日子只賣幾款輕食及咖啡，自家製鬆餅和巴斯克蛋糕非常出色。對咖啡三心兩意的話，你可以在點餐時先與店主說說你的口味，讓店主親自推介。不妨試試青瓜咖啡，以意式濃縮咖啡、湯力水及青瓜糖漿調配而成，味道清爽且帶甘香。小店鼓勵客人放下工作，好好享受咖啡時光，店主更會在最合適的時間端上新鮮沖調的咖啡，非常貼心。
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