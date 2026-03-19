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香港

  1. Good Day 好日子
    Photograph: Fung Kin Wai
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  2. Good Day 好日子
    Photograph: Fung Kin Wai
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  3. Good Day
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好日子咖啡

  • 餐廳 | 咖啡店
  • 佐敦
  • 推薦
Ann Chiu
撰文 Ann Chiu
Editor in Chief, Hong Kong
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Time Out 說

一個小小空間，只有數個座位的咖啡店，卻充滿店主與客人的交流。好日子只賣幾款輕食及咖啡，自家製鬆餅和巴斯克蛋糕非常出色。對咖啡三心兩意的話，你可以在點餐時先與店主說說你的口味，讓店主親自推介。不妨試試青瓜咖啡，以意式濃縮咖啡、湯力水及青瓜糖漿調配而成，味道清爽且帶甘香。小店鼓勵客人放下工作，好好享受咖啡時光，店主更會在最合適的時間端上新鮮沖調的咖啡，非常貼心。 

詳情

地址：
佐敦文英街25號文景樓地下B號舖
香港
開放時間：
11am-6pm （星期一休息）
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