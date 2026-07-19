講起月餅又怎能沒有奇華餅家，今年中秋，以讓每種獨特，圓滿每一家為主題，推出全新電視廣告，呈現家人各具個性卻因月餅香氣而團聚的溫馨畫面。奇華月餅系列屢獲殊榮，招牌至尊雙黃純白及金黃蓮蓉月（$368）採用特級湘蓮子配頂級鹹蛋黃，分別榮獲 Monde Selection 特級金獎及金獎。蛋黃奶皇月（$292起）及什錦奶皇月禮盒（$292）則一次品嚐蛋黃奶皇、朱古力奶皇及伯爵茶奶皇三款滋味。與余仁生聯乘的迷你陳皮豆沙月餅（$315）選自中藥世家天然曬乾陳皮，融合軟滑紅豆蓉，甘香潤喉，同樣獲金獎肯定。金華火腿月餅（$418）選用上乘金華火腿配香脆果仁，口感煙韌爽脆。 迷你雜莓果仁月餅（$278）嚴選蔓越莓、藍莓及士多啤梨乾，融合高纖果仁，果味馥郁輕盈。特別推薦低糖高纖月餅系列（$278起），以小麥及粟米澱粉提煉而成的麥芽糖醇取代傳統砂糖，精心製作出美味與健康兼備的輕盈月餅。奇華以多款經典與創新口味，讓每種獨特滋味圓滿每一家的中秋團圓。即日起至7月31日選購指定些品滿兩件即享早鳥優惠，聯乘系列月餅券同享預購優惠價。凡購買月餅正價滿$600即享八折，優惠期至9月10日。

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