本土烘焙品牌望月堅持香港製造，以西式製餅技藝與傳統中式餅點碰撞出獨有滋味。今年中秋除了一直備受喜愛的流心奶黃、經典奶黃等招牌口味外，更推出五款全新流心月餅：流心榛子朱古力、流心開心果、流心黑芝麻、奶茶及流心咖啡，為中秋添上更多甜蜜驚喜。今年的聯乘系列同樣矚目：望月與 Pompompurin 聯手推出30週年特別版套裝（$258），內含流心奶黃月餅及特別版針織布袋；再度與Pokémon合作推出雙拼蝴蝶酥禮盒（$198），集合經典原味及黑白芝麻蝴蝶酥；亦與本地老字號永樂麵粉廠聯乘，將馳名蝦籽融入蝴蝶酥（$78），鹹香鮮味與焦糖甜味完美平衡。超過20款月餅禮盒任君選擇，即日起至9月2日享早鳥優惠。品牌今年首度舉行望月賞里大抽獎，送出總共500,000亞洲萬里通里數，等同香港往返東京頭等客艙來回機票3張，欲知詳情可上官網查詢。
今年中秋節正日是9月26日，不少商戶已搶先推出中秋月餅禮盒及月餅早鳥優惠，讓大家為中秋節預早作好準備。香港月餅2026口味層出不窮，奶皇月餅、開心果月餅、雪糕月餅、朱古力月餅等任君選擇。多間星級酒店月餅如麗晶酒店、半島酒店、香格里拉酒店也推陳出新，還有坊間大大小小的實力派餅店以不同口味月餅與你共度中秋佳節。無論你是傳統蓮蓉蛋黃月餅支持者，還是偏愛創新口味月餅，以下2026中秋月餅推介總有一款適合你和摯愛家人一起分享，立即趁早鳥優惠預訂中秋月餅送禮自用吧！