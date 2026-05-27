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  1. Muji com
    Photograph: Courtesy Muji | Muji com (Elements)
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Muji com（圓方）

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Time Out 說

Muji com 圓方店位於九龍核心地段，連接港鐵東涌綫、機場快綫及鄰近高鐵西九龍站，主打便利店模式概念。店內採用胡桃木、啡磚與土石等原生材質設計，並由穀殼碎製成的環保板材與貝殼碎再生牆紙，實踐可持續理念。

店內售賣精選日常生活必需品，由每日新鮮運到的麵包、零食及速食品、生活及旅行用品、文具到美容及個人護理產品等等，一應俱全。Muji com 圓方店設自助結帳服務，購物更加方便快捷。

詳情

地址：
尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1094號
香港
開放時間：
星期一至日 10am-9pm
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