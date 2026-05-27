Muji com（圓方）

Time Out 說

Muji com 圓方店位於九龍核心地段，連接港鐵東涌綫、機場快綫及鄰近高鐵西九龍站，主打便利店模式概念。店內採用胡桃木、啡磚與土石等原生材質設計，並由穀殼碎製成的環保板材與貝殼碎再生牆紙，實踐可持續理念。

店內售賣精選日常生活必需品，由每日新鮮運到的麵包、零食及速食品、生活及旅行用品、文具到美容及個人護理產品等等，一應俱全。Muji com 圓方店設自助結帳服務，購物更加方便快捷。