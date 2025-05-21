Time Out 說

足跡遍及全球多個城市的「冉起當代」（Affordable Art Fair），誓要打破大家對藝術品的刻板印象，藝術並非遙不可及。2026 Affordable Art Fair 香港藝術展會在5月14至17日回歸灣仔會展，匯聚106間本地及國際畫廊，來自香港、日本、韓國、澳洲、比利時、法國、意大利、英國、美國等地。第13屆香港冉起當代的主題為「愛上藝術，收藏藝術」（See Art. Love Art. Own Art.），由專業畫廊為香港的藝術迷精選價格相宜的原創當代藝術品，作品定價由港幣$1,000起至$100,000。無論是資深收藏家或是初次買家，都能欣賞及收藏心愛的藝術創作，將藝術文化融入生活之中。

別錯過聚焦於本地藝術新秀的「Young Talent Hong Kong 」展覽項目、「特別項目」大型裝置藝術和表演藝術，以及今年全新登場的攝影專題；Creative Hub 展區將帶來一系列精彩互動體驗，邀請參加者親身投入創作，此外現場設有「藝術家即場創作環節」（Artists in Action）及版畫工作坊，讓大家可以近距離欣賞藝術家即席揮毫，並親自參與創作。

香港 Affordable Art Fair 2026門票分為公眾開放時段門票$175、家庭時段門票$165（兩人或以上）、公眾開放時段優惠票$150（適用於65 歲以上長者或全日制學生）、開幕之夜及藝博會通行證$340。藝術迷立即瀏覽 Eventbrite 或 Ticketflap 購票。