Sephora x Tabasco 辣椒豐唇蜜登陸香港 辣椒醬化身為四大辣度唇蜜掀起熱話

美妝專門店 Sephora 與 Tabasco 辣椒醬品牌跨界聯乘，破天荒推出辣椒豐唇唇蜜，引起了全球辣椒迷的關注。今月 Sephora x Tabasco 辣椒 lip gloss 登陸香港，大家可以由即日起搶購限量版唇膏，挑戰四大辣度。

「Sephora x Tabasco Brand Outrageous Plump Volume Effect Lip Plumper」辣椒豐唇唇蜜系列從 Tabasco 辣椒仔的經典產品獲得靈感，共推出了四款特別版，每支唇蜜換上 Tabasco 經典包裝圖案設計，並配有迷你辣椒吊飾，非常得意。

Photograph: CH

Tabasco 辣椒豐唇蜜各有不同顏色和辣度，辣度分為一至四級，包括綠色的 JalapeñO 墨西哥辣椒（一級辣）、啡色的 Sriracha 是拉差（二級辣）、Tabasco Red 紅色辣椒仔（三級辣）及黑色極辣 Extreme Hea（四級辣）。今次 Tabasco 辣椒唇蜜注入辣椒萃取物及透明質酸成分，塗在唇上會感覺微微發熱，以打造雙唇水潤和豐盈平滑的效果。

Sephora x Tabasco 聯乘唇蜜每支$145，有興趣挑戰的美妝愛好者和辣椒迷，可以由即日起在 Sephora 全線門店及網店購買。