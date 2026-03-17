Jellycat 太空系列香港連卡佛登場 帶來巨型太空牛仔花生打卡位

英國大熱公仔品牌 Jellycat 太空系列三月登陸香港，相繼在南韓首爾首度亮相後，「Jellycat Sapce」銀河艦隊來到香港連卡佛，展開全新星際之旅！即看 Jellycat 太空系列香港價錢、發售地點，還有巨型太空牛仔花生打卡位的詳情。

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引起熱話的 Jellycat 太空系列匯聚不同角色，除了深受喜愛的 Zodihop Luxe 兔仔、Munro 太空狗（各$465）和 Zyllan 外星人公仔（$410）之外，有 Amuseables 火星、彗星（各$410）、Amuseables Jellysaucer 太空船（$700）、換上太空牛仔服裝的 Amuseables 花生（$296），和 Amuseables 水煮蛋太空科學家（$295）。今次太空系列帶來新朋友 Amuseables 黑洞鎖匙扣（$295）。

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登陸香港的 Jellycat 太空系列由即日起在銅鑼灣時代廣場及尖沙咀海港城連卡佛發售，大家記得與現場的巨型 Jellyform 太空主題裝置拍照打卡。立即去片！

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Jellycat 太空系列

發售地點：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場連卡佛/尖沙咀廣東道3號廣東道連卡佛

