Elephant Grounds 聯合創辦人 Gerald Li 推廣歎啡慢活態度 打造型格社區熱點

由 coffee corner 搖身一變成為遍佈全港各區的人氣咖啡聚腳點

「2026 Time Out 推介」名單將於今年強勢回歸，嚴選300間商舖餐廳及好去處。《Time Out 香港》與「滙豐 Reward+」合作推出限定預熱驚喜，第二輪邀請到型格咖啡店 Elephant Grounds 為《Time Out 讀者》送出限時預熱優惠。我們與 Elephant Grounds 聯合創辦人 Gerald Li 對話，了解他和團隊如何打造獨特的型格社區熱點，向大家推廣「Coffee & Chill」的生活態度。

創立於2013年，人氣咖啡店 Elephant Grounds 為港人帶來優質的精品咖啡、烘焙美食和舒適環境，將咖啡文化融入港島及九龍不同社區。這個由企業家 Gerald Li 及 Kevin Poon 聯手建立的本地咖啡店網絡，其實最初孕育於潮店裏的一個角落。

Photograph: Joshua Lin

「當時我很厭倦大型連鎖咖啡店，希望可以自己搜羅咖啡豆，做自己喜歡的咖啡。」Gerald Li 分享與友人 Kevin 開設 Elephant Grounds 的契機源於對咖啡的熱愛，兩人於是在 Kevin 的潮流概念店內開設第一家 Elephant Grounds，由一個小小的咖啡角落起家，售賣精心調配的咖啡和自家製雪糕三文治。

Photograph: Joshua Lin

Gerald 回憶道：「初期店裏沒有廚房，我自己在家裏廚房製作雪糕三文治。」咖啡店成功以優質咖啡和自家製雪糕三文治打響名堂，在十多年間由 coffee corner 擴展至分店遍佈港九的香港咖啡品牌。兩位創辦人更進一步創立餐飲集團 Leading Nation，開設多個人氣餐廳 Cristal Room by Anne-Sophie Pic、Cardinal Point、The Diplomat 等等。

Photograph: Joshua Lin

雖然 Gerald 同時經營不同餐飲概念，他始終對 Elephant Grounds 情有獨鍾，每天早上到灣仔星街店喝咖啡。「每天我都是最早來的客人之一，看看我的員工，喝喝咖啡吃早餐，已經變成生活的一部分。」香濃的咖啡香氣伴隨生活，增添一份悠閒，這種生活態度也是 Elephant Grounds 俘虜食客歡心的原因之一。

創辦人希望為大家打造舒適的環境，讓每人盡情享受咖啡與生活。踏入 Elephant Grounds 每家分店，頓時感受到品牌的獨特美學。Elephant Grounds 的空間設計自然簡約，像灣仔星街分店注入植物擺設和木系元素。「我們致力尋找出最佳的合作夥伴、設計和材質去建立每一間店。」Gerald 分享更請來採用回收再造木材的本地木藝工作室 Start From Zero 製作灣仔店的外牆。品牌將咖啡店化身為社區聚腳點，無論是咖啡迷、一家大小或是毛孩都歡迎來「Coffee & Chill」。

Photograph: Joshua Lin

「我們是本地最早的寵物友善咖啡店之一，大概在15年前已開始推行。」Gerald 指出 Elephant Grounds 早在香港開放人寵共融餐廳前，已經透過不同方式爭取推動寵物友善政策，如今樂見風氣漸盛。咖啡店以人為本，從食客的角度出發，務求滿足不同群眾的需求。「我們希望滿足客人的期望，也符合我們的自我要求。」

Photograph: Joshua Lin

近年 Elephant Grounds 的咖啡社區更走出香港，先後踏足菲律賓和新加坡等亞洲多地，。各地咖啡迷對 Elephant Grounds 的熱烈反應，令 Gerald 感到非常驚喜。Elephant Grounds「今年一月我們在新加坡開店，非常驚喜新店深受歡迎，這都鼓勵我們繼續擴展。」Elephant Grounds 未來更會在印尼插旗開新店，將源自香港的味道和溫度帶到其他地方，繼續宣揚歎啡慢活態度。

Photograph: Joshua Lin

想品嚐 Elephant Grounds 的香濃咖啡？由4月27日至5月10日期間，只要在「滙豐 Reward+」應用程式註冊獨立獎賞錢計劃賬號，在 Elephant Grounds 尖沙咀 K11 Musea、灣仔星街分店以合資格滙豐信用卡簽賬作任何消費，並出示獨立獎賞錢計劃賬號頁面，即可免費換領 Americano 美式咖啡或 Espresso 濃縮咖啡乙杯。活動期間兩間分店每日限量送出合共100杯，數量有限，先到先得，送完即止。立即瀏覽「2026 Time Out 推介 x 滙豐 Reward+」預熱活動網站了解詳情。







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