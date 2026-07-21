旺角 Chiikawa 拉麵店九月結業

正當那邊廂 Chiikawa 輕鐵回歸，這邊廂開業僅一年多的 Chiikawa 拉麵店宣布將營業至9月6日後結業。營運公司 Flames Concepts 在結業通告中衷心感謝食客一直以來的熱情支持，並表示：「多謝大家一直支持 Chiikawa Ramen Buta，我哋真係好開心同埋衷心多謝大家！仲有啲時間，快啲把握機會過嚟食返碗好味拉麵，同我哋一齊開心吓啦！」

Photograph: Yuen

去年八月 Chiikawa 拉麵登陸香港朗豪坊六樓，跟日本運作形式一樣，採用預約制，全場有87個座位。作為全球最大分店，「吉伊卡哇拉麵」Chiikawa 拉麵香港店的裝潢佈置還原漫畫中的場景，以搶眼的黃色為主調，加上紅色餐桌和椅子，並設置三位主角 Chiikawa、小八、和兔兔的雕塑，色彩繽紛，非常適合打卡。

菜單主打日本直送正宗招牌拉麵，湯頭和食材承襲日本本店的原汁原味，拉麵份量也巧妙還原漫畫細節。三種份量的豚骨拉麵包括 Chiikawa（$115/迷你/130g）、Hachiware（$135/小/200g）和 Usagi（$150/大/300g）。每碗拉麵均配有可愛的角色魚板和附送對應角色的貼紙。湯底濃郁開胃，拉麵彈牙，迷你 size 份量已夠女士們吃。

飲品方面，店內提供黑烏龍茶（$38）、哈密瓜汽水（$48）、可樂（$48）、白汽水（$48）以及啤酒（$68）。以印有《 Chiikawa》漫畫角色插圖的杯子盛載，你更可帶走瓶裝飲料留念。另外凡購買飲品即可獲贈角色主題專屬透明卡，款式隨機派發。

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Chiikawa 拉麵香港周邊產品？

Chiikawa 拉麵香港店更準備了一系列獨家周邊商品，包括拉麵碗（$150至$180）、啤酒杯（$130）、水杯（$70）、臉巾（$120）、手環（$80）、T-shirt（$180）、Logo 貼紙（$25）、湯匙（$70）、拉麵碟（$130）等共11款主題精品，粉絲們不能錯過。注意每人限買每款兩件，原創商品僅限 Chiikawa 拉麵香港店的顧客現場購買或在官方網上商店 Chiikawa Market 以郵購方式購買。

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什麼是 Chiikawa 拉麵店？

Chiikawa 拉麵由日本著名公司 Parco 策劃開發，首間餐廳2024年在名古屋 Parco 開業，目前在日本開有四間分店，去年在香港開設首間海外分店，由香港餐飲集團 Flames Concepts 營運，是全球最大分店，更多詳情請瀏覽香港網站。

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吉伊卡哇 Chiikawa 拉麵香港店



地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊12樓13號

營業時間：星期一至日 11am-10pm（最後入座時間9.15pm）

官網︰www.flamesconcepts.com/chiikawaramenhk



