登記
Language:
中文English

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

香港

最新情報

「2026 Time Out 推介」名單即將強勢回歸 與「滙豐 Reward+」聯手四月起限時免費送出兩大人氣餐廳美食

探索香港最精彩食買玩好去處

滙豐 Reward+ 為 Time Out 香港合作夥伴
2026 Time Out Recommends x HSBC Reward
Photograph: Time Out Hong Kong
廣告

「2026 Time Out 推介」名單將於今年夏季強勢回歸，嚴選300間本地值得推介的商舖餐廳及好去處，帶各位周圍探索香港最精彩的食買玩好去處。今次《Time Out 香港》更首度與「滙豐 Reward+」合作推出限定預熱驚喜，我們邀請兩大本地人氣餐廳及咖啡店 Sick! Burger 及 Elephant Grounds，四月起限時送出免費美食！

由四月起在「2026 Time Out 推介 x 滙豐 Reward+」預熱活動期間，只要在滙豐 Reward+ 應用程式註冊獨立獎賞錢計劃賬號及出示計劃賬號頁面按此瀏覽完整步驟），並以合資格滙豐信用卡簽賬作任何消費，即可換領 Sick! Burger 及 Elephant Grounds 指定美食，更多詳情由4月13日起在活動網站公佈。

為了表揚城中出色商戶的努力與付出，《Time Out 香港》編輯團隊總結2026年「Time Out 推介」名單（Time Out Recommends），涵蓋景點好去處、餐廳、酒吧、咖啡及麵包店、購物、健康及美容，向300間精選商戶頒發「2026 Time Out 推介」標貼。大家認住貼在店舖內外的「Time Out 推介」貼紙，即可發掘消遣好地方，名單將於今夏正式公佈，敬請期待。

受條款及細則約束。
借定唔借？還得到先好借！

最新情報
    Back to Top

    關於我們

    聯繫我們

    Time Out產品

    Time Out 雜誌

    網站地圖
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.