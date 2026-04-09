「2026 Time Out 推介」名單即將強勢回歸 與「滙豐 Reward+」聯手四月起限時免費送出兩大人氣餐廳美食

「2026 Time Out 推介」名單將於今年夏季強勢回歸，嚴選300間本地值得推介的商舖餐廳及好去處，帶各位周圍探索香港最精彩的食買玩好去處。今次《Time Out 香港》更首度與「滙豐 Reward+」合作推出限定預熱驚喜，我們邀請兩大本地人氣餐廳及咖啡店 Sick! Burger 及 Elephant Grounds，四月起限時送出免費美食！

由四月起在「2026 Time Out 推介 x 滙豐 Reward+」預熱活動期間，只要在滙豐 Reward+ 應用程式註冊獨立獎賞錢計劃賬號及出示計劃賬號頁面（按此瀏覽完整步驟），並以合資格滙豐信用卡簽賬作任何消費，即可換領 Sick! Burger 及 Elephant Grounds 指定美食，更多詳情由4月13日起在活動網站公佈。

為了表揚城中出色商戶的努力與付出，《Time Out 香港》編輯團隊總結2026年「Time Out 推介」名單（Time Out Recommends），涵蓋景點好去處、餐廳、酒吧、咖啡及麵包店、購物、健康及美容，向300間精選商戶頒發「2026 Time Out 推介」標貼。大家認住貼在店舖內外的「Time Out 推介」貼紙，即可發掘消遣好地方，名單將於今夏正式公佈，敬請期待。

受條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借！