2026青衣戲棚天后誕懶人包：美食攤檔、花炮儀式、戲棚開放時間、交通封路

青衣戲棚2026天后寶誕五月回歸，帶來傳統儀式活動、粵劇、美食攤檔。青衣戲棚是香港大型傳統節慶，每年舉行兩次，逢農曆三至四月分別慶祝真君誕和天后誕，以酬謝神恩。對於青衣街坊，青衣戲棚是年度美食慶典，可以尋找各式各樣的小吃，氣氛熱鬧。除了深受歡迎的青衣戲棚美食攤檔，我們為你總結2026青衣戲棚開放時間、交通封路安排、花炮儀式等等，今個星期不妨去逛一逛。

2026青衣戲棚有什麼亮點？

青衣戲棚2026設有50多個特色攤檔，售賣美食和特色工藝，匯聚各地特色街頭食和飲品。除了是限定的美食集中地，青衣戲棚最矚目的必定是傳統戲棚和花炮儀式。

Photograph: FB/HADFB

青衣戲棚花炮儀式是什麼？

每逢天后誕，青衣戲棚會舉行神功戲、請神、賀誕和送神等儀式。根據香港非物質文化遺產資料庫，賀誕當日（5月19日），不同花炮會準備一座新花炮送回天后廟還神，並以搶奪（為昔日習俗，現已大多改為抽籤）或抽籤方式重新分配給各花炮會，獲得花炮的會社可把花炮帶回社區奉祀，以得到天后的祝福和庇佑。儀式中將會由多名健兒抬起花炮向神棚拜三次，其後進行抽花炮。

天后寶誕青衣戲棚開放時間是何時？

五月青衣戲棚開放時間為即日至5月21日下午1時起至晚上11時，花炮會等正誕活動時間為5月19日上午9時至下午1時，現場將會實施交通管制。

2026天后誕青衣戲棚交通封路安排是？

2026天后誕青衣戲棚交通封路安排方面，運輸署會實施封路及改道措施以配合青衣戲棚天后誕。5月19日上午8時至下午4時期間，青衣封路範圍包括介乎青怡花園停車場出口與青衣邨巴士總站附近的士站的青綠街、青衣鄉事委員會對面楓樹窩路南行慢線。另外會實施交通改道，青衣戲棚2026封路交通安排，可以瀏覽運輸署網頁。

青衣天后聖母寶誕/青衣戲棚2026

日期：2026年5月17日至21日

開放時間：攤檔 1pm-11pm；粵劇日戲 2pm-5pm；粵劇晚戲 7pm-11pm；正誕活動 5月19日 9am-1pm

地點：青衣青綠街38號青衣體育會球場