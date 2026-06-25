香港國際龍舟邀請賽2026懶人包：比賽時間、觀賞位置、活動、地點交通、直播

踏入50週年的香港國際龍舟邀請賽2026今週末開鑼，全球龍舟好手在6月27至28日雲集上演百舸爭流的激戰，來自世界各地16個國家的超過220支隊伍爭奪冠軍！即看香港國際龍舟邀請賽2026懶人包，包括龍舟比賽時間、觀賞位置、活動、地點交通、直播時間，感受現場熾熱氣氛。

香港國際龍舟邀請賽2026時間表是？

你可以一連兩日在尖沙咀東部海濱觀賞連場賽事，包括公開賽、混合賽及女子賽、粵港澳大灣區錦標賽、18區盃、精英盃等等，今年更特設50週年「漁民盃」，有六支本地漁民隊伍參加。活動時間由約早上8時開始，直至傍晚；6月28日下午12時36分左右，龍舟隊伍更可以怪趣打扮參加「扮嘢大賽」，炒熱現場熾熱氣氛。按此瀏覽2026國際龍舟邀請賽時間表

龍舟比賽最佳觀賞位置在哪裏？（附香港國際龍舟邀請賽地圖）

比賽當日，你可以到尖沙咀海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶​免費入場，在有蓋看台觀賽。按此瀏覽地圖

Photograph: Courtesy HKTB Dragon Boat Festival

2026香港國際龍舟邀請賽直播時間是何時？

香港國際龍舟邀請賽直播將於港台電視31播出，此外也可去尖沙咀星光大道近星巴克外​和尖沙咀梳士巴利花園的直播區看賽事。香港國際龍舟邀請賽直播專區時間為星期六下午1時30分至下午6時、星期日上午11時30分至下午6時，留意比賽時間如有變動，主辦單位將不會作另行通知。