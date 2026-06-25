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香港國際龍舟邀請賽2026懶人包：比賽時間、觀賞位置、活動、地點交通、直播

Cassia Chan
撰文
Cassia Chan
Dragon Boat Festival
Photograph: Courtesy HKTB | Dragon Boat Festival
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踏入50週年的香港國際龍舟邀請賽2026今週末開鑼，全球龍舟好手在6月27至28日雲集上演百舸爭流的激戰，來自世界各地16個國家的超過220支隊伍爭奪冠軍！即看香港國際龍舟邀請賽2026懶人包，包括龍舟比賽時間、觀賞位置、活動、地點交通、直播時間，感受現場熾熱氣氛。

香港國際龍舟邀請賽2026時間表是？

你可以一連兩日在尖沙咀東部海濱觀賞連場賽事，包括公開賽、混合賽及女子賽、粵港澳大灣區錦標賽、18區盃、精英盃等等，今年更特設50週年「漁民盃」，有六支本地漁民隊伍參加。活動時間由約早上8時開始，直至傍晚；6月28日下午12時36分左右，龍舟隊伍更可以怪趣打扮參加「扮嘢大賽」，炒熱現場熾熱氣氛。按此瀏覽2026國際龍舟邀請賽時間表

龍舟比賽最佳觀賞位置在哪裏？（附香港國際龍舟邀請賽地圖）

比賽當日，你可以到尖沙咀海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶​免費入場，在有蓋看台觀賽。按此瀏覽地圖

Hong Kong International Dragon Boat Races
Photograph: Courtesy HKTBDragon Boat Festival

2026香港國際龍舟邀請賽直播時間是何時？

香港國際龍舟邀請賽直播將於港台電視31播出，此外也可去尖沙咀星光大道近星巴克外​和尖沙咀梳士巴利花園的直播區看賽事。香港國際龍舟邀請賽直播專區時間為星期六下午1時30分至下午6時、星期日上午11時30分至下午6時，留意比賽時間如有變動，主辦單位將不會作另行通知。

香港國際龍舟邀請賽「啤酒樂園」和打卡活動有什麼？

今年香港國際龍舟邀請賽以嘉年華形式舉行，由即日起舉行一系列端午節活動，星光大道下午1時起開放「龍舟美食街」，發售龍舟主題美食；梳士巴利花園「悠閒區」提供多元體驗，包括吹糖、製作灰水糭、編織漁網等非遺文化到虛擬實境龍舟划槳挑戰。

別錯過星光大道（K11 Musea 對出空地）設置「啤酒樂園」，帶來多款冰凍啤酒和現場舞台表演；同場將有一艘長達22米的傳統木龍舟，大家可以在電影《迷你兵團與大怪獸》龍舟主題擺設或是巨型可口可樂樽及龍舟裝置前打卡。遊客在維港兩岸觀賞精彩賽事之餘，可憑券換領清爽生啤一杯，並領取糉子毛絨掛飾和雪條，​數量有限，先到先得，更多活動詳情可瀏覽官網

Dragon Boat Festival
Photograph: Courtesy HKTBDragon Boat Festival

香港國際龍舟邀請賽交通封路安排

香港國際龍舟邀請賽交通封路安排方面，為配合尖沙咀海濱舉行的香港國際龍舟邀請賽2026，尖沙咀一帶將會實施特別交通安排，包括暫停使用登岸梯台、遷移渡輪服務靠泊地點、暫停使用上落客區及安排臨時巴士站，更多詳情可以瀏覽運輸署公告。前往香港國際龍舟賽交通，可以從港鐵尖東站 J2 出口，步行約5分鐘；或是從港鐵尖東站 P1 出口步行約8分鐘便可到達。

永明香港國際龍舟邀請賽2026
日期：2026年6月27日及28日（現場賽事觀賞區：2026年6月27日 8am-6.15pm；6月28日 8am-5pm）
地點：尖沙咀海濱

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