香港國際龍舟邀請賽2026懶人包：比賽時間、觀賞位置、活動、地點交通、直播

[category]
[title]
踏入50週年的香港國際龍舟邀請賽2026今週末開鑼，全球龍舟好手在6月27至28日雲集上演百舸爭流的激戰，來自世界各地16個國家的超過220支隊伍爭奪冠軍！即看香港國際龍舟邀請賽2026懶人包，包括龍舟比賽時間、觀賞位置、活動、地點交通、直播時間，感受現場熾熱氣氛。
你可以一連兩日在尖沙咀東部海濱觀賞連場賽事，包括公開賽、混合賽及女子賽、粵港澳大灣區錦標賽、18區盃、精英盃等等，今年更特設50週年「漁民盃」，有六支本地漁民隊伍參加。活動時間由約早上8時開始，直至傍晚；6月28日下午12時36分左右，龍舟隊伍更可以怪趣打扮參加「扮嘢大賽」，炒熱現場熾熱氣氛。按此瀏覽2026國際龍舟邀請賽時間表
比賽當日，你可以到尖沙咀海濱（九龍香格里拉酒店外）至星光大道李小龍銅像一帶免費入場，在有蓋看台觀賽。按此瀏覽地圖
香港國際龍舟邀請賽直播將於港台電視31播出，此外也可去尖沙咀星光大道近星巴克外和尖沙咀梳士巴利花園的直播區看賽事。香港國際龍舟邀請賽直播專區時間為星期六下午1時30分至下午6時、星期日上午11時30分至下午6時，留意比賽時間如有變動，主辦單位將不會作另行通知。
今年香港國際龍舟邀請賽以嘉年華形式舉行，由即日起舉行一系列端午節活動，星光大道下午1時起開放「龍舟美食街」，發售龍舟主題美食；梳士巴利花園「悠閒區」提供多元體驗，包括吹糖、製作灰水糭、編織漁網等非遺文化到虛擬實境龍舟划槳挑戰。
別錯過星光大道（K11 Musea 對出空地）設置「啤酒樂園」，帶來多款冰凍啤酒和現場舞台表演；同場將有一艘長達22米的傳統木龍舟，大家可以在電影《迷你兵團與大怪獸》龍舟主題擺設或是巨型可口可樂樽及龍舟裝置前打卡。遊客在維港兩岸觀賞精彩賽事之餘，可憑券換領清爽生啤一杯，並領取糉子毛絨掛飾和雪條，數量有限，先到先得，更多活動詳情可瀏覽官網。
香港國際龍舟邀請賽交通封路安排方面，為配合尖沙咀海濱舉行的香港國際龍舟邀請賽2026，尖沙咀一帶將會實施特別交通安排，包括暫停使用登岸梯台、遷移渡輪服務靠泊地點、暫停使用上落客區及安排臨時巴士站，更多詳情可以瀏覽運輸署公告。前往香港國際龍舟賽交通，可以從港鐵尖東站 J2 出口，步行約5分鐘；或是從港鐵尖東站 P1 出口步行約8分鐘便可到達。
永明香港國際龍舟邀請賽2026
日期：2026年6月27日及28日（現場賽事觀賞區：2026年6月27日 8am-6.15pm；6月28日 8am-5pm）
地點：尖沙咀海濱
Discover Time Out original video