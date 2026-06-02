銅鑼灣 Café 推介｜ Tiffany & Co. 全新 Blue Box Café 六月登場

位於銅鑼灣的 Tiffany & Co. 全新專門店已經開業，而一樓附設的 Blue Box Café 也將於6月13日正式開幕。全新 Blue Box Café 致力締造獨一無二的 Tiffany & Co.尊貴餐飲體驗。品牌更請來米芝蓮星級餐廳 Andō 的阿根廷籍名廚 Agustin Balbi 設計菜單，融合本地烹飪技法與食材，提供招牌特色早餐、下午茶和全日單點美食。立即看 Blue Box Café 推介菜式及打卡位。

Blue Box Café 菜單及價錢

Blue Box Café 餐飲體驗由充滿活力的早餐開始，緊接下午茶 Tiffany Afternoon Tea、不少得豐富多樣的全日餐點選擇。週末更提供悠閒愜意的早午餐時光。主菜推介包括：西班牙紅蝦飯（$388/兩位用）、Tiffany 公司三文治（$228）、頂級阿根廷安格斯牛柳（$368）等，另有四款甜品選擇（$118-$138）。

Photograph: Ann Chiu | Blue Box Café Spanish Red Prawn Rice

Blue Box Café 打卡位

Blue Box Café 由多位知名藝術家的非凡作品點綴，包括有 Molly Hatch 設計的牆面藝術裝置，最吸睛的莫過於天花板掛滿無數 Tiffany 經典湖水藍色禮盒，震撼視覺，為經典咖啡廳體驗注入呼應品牌珠寶美學的奢華氣息。

Tiffany & Co. 利園專門店

地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期地下及1樓G01-G10及101-109號舖

營業時間： 星期一至星期日及公眾假期：11am-8pm

電話：3462-7140

網址：https://www.zh.tiffany.com/blue-box-cafe/hong-kong.html/