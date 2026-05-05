西貢糧船灣天后誕2026：海傍戲棚神功戲、天后海上巡遊時間路線、交通、船期時間表

每逢農曆三月是西貢糧船灣天后誕，為本地漁民文化的重要傳統，今年是兩年一度的「大屆」，規模更盛大。5月5日至10日期間，西貢糧船灣天后宮值理在海邊搭建戲棚表演神功戲，帶來海上天后巡遊儀式、舞獅及抽花炮活動。5月8日天后海上巡遊更會開放公眾免費登船，跟隨出海參與海上巡遊，名額有限。想參加這個獨特的香港非物質文化遺產傳統活動，即看以下的西貢糧船灣天后誕2026懶人包，為你總結西貢糧船灣天后誕戲棚神功戲、天后海上巡遊時間及路線、交通、船表安排。

西貢糧船灣天后誕2026日期及地點是？

每逢農曆三月二十三日（2026年5月9日）是天后誕正日，而西貢糧船灣天后誕2026將於5月5日（農曆三月十九日）至5月10日（農曆三月二十四日）舉行，活動期間在糧船灣海邊搭建竹戲棚，5月8日天后出海巡遊一周。

Photograph: Courtesy Hong Kong UNESCO Global Geopark/AFCD

2026糧船灣天后誕有什麼儀式活動？ （附西貢糧船灣天后誕儀式時間表）

西貢糧船灣天后誕2026將會舉行一系列的傳統儀式及賀誕活動，當中最矚目的重要一環是5月8日的天后海上出巡儀式，當日由半百艘船組成的船隊將會伴隨天后聖駕出海巡遊，前往伙頭墳洲和火石洲之間的海域，昔日是糧船灣漁民出海捕魚的傳統路線。

巡遊過程遵循古老傳統，出海巡遊出發及結束前，均需擲聖杯請示天后娘娘，獲得聖意批准後方能啟程及回程.。首先，10位「緣首」將天后的「行身」請出廟外並安放在神輿上，工作人員為神輿簪花掛紅、掛上薑和碌柚葉以辟邪驅穢；天后聖駕所經之路均會鋪上紅地毯及進行清潔，並禁止他人隨意踏足，船到之處閒雜人等需肅靜迴避，其他船隻（包括水警）均禁止在天后船隻前方駛過，以示最高的敬意。巡遊的座駕船船頭會豎立大士王像，以監察前來接受施捨的孤魂野鬼，而喃嘸師傅會在船上為亡靈誦經超度，祈求陰安陽樂，社區平安；最後儀式會在海域撒下冥鏹、飯菜，並放下紙船供海上孤魂乘坐。此外，巡遊船隊更會進行漁家舞表演，展現漁民文化。

5月9日天后誕正日上午會開始賀誕，在戲棚舉行舞獅、舞麒麟、抽花炮，並上演例戲《賀壽仙姬大送子》及名劇《鳳閣恩仇未了情》。按此瀏覽西貢糧船灣天后誕儀式時間表。

糧船灣天后誕天后海上巡遊日期及路線是？公眾可以免費登船跟隨參與海上巡遊？

糧船灣天后誕天后海上巡遊歡迎公眾參與，想親身參與糧船灣天后誕天后海上巡遊，可以在5月8日上午8時至10時到西貢新公眾碼頭上船，跟隨天后出海。大會專船會先載客到糧船灣上岸，自由參觀及參拜，再到天后宮碼頭登上指定專船觀禮，預計最高承載量約1,000人，專船座位有限，先到先得，滿載即止，主辦單位建議請提早到達碼頭，否則有機會未能登船。活動不收門票船費，歡迎參加者隨緣樂助，支持及守護糧船灣非遺傳統。留意5月5日至8日期間全島齋戒，禁止食用或攜帶任何肉類、海鮮、蛋奶製品進入糧船灣範圍，違反規定者將被勸離。

Photograph: FB/糧船灣天后宮值理會

糧船灣天后誕交通及船期時間表安排是？

由5月6日至10日糧船灣天后誕期間，將有多班專船安排往返西貢碼頭及糧船灣碼頭，無須訂位，可免費登船。5月8日天后海上出巡，當日上午8時至10時安排多個班次前往糧船灣，下午3時安排多個班次回程；5月9日天后誕正誕，當日上午8時至11時安排多個去程班次，下午3時及約5時安排多個班次回程。

此外，5月6日至10日大戲（台柱夜場）也會安排免費專船，去程時間為晚上6時至7時15分（多班次）， 回程時間為晚上9時30分（固定一班）及晚上約11時完場至清場。按此瀏覽船期時間表。

西貢糧船灣天后誕歷史

糧船灣擁有數百年歷史，曾是西貢海域的繁盛社區，在這裏生活的客家人和水上居民大多信奉天后，每逢農曆三月二十三日會舉行傳統儀式慶祝天后誕。糧船灣天后誕醮會分為大屆（雙數年份）和小屆（單數年份），大屆儀式活動比小屆更具規模。